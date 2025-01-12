ТОП-10 найпопулярніших вживаних легковиків в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найпопулярніших вживаних легковиків в Україні

Технології&Авто
64
ТОП-10 найпопулярніших вживаних легковиків в Україні
ТОП-10 найпопулярніших вживаних легковиків в Україні, Фото: freepik
У 2024 році українці придбали понад 222,1 тис. вживаних автомобілів, що на 4% більше, ніж у попередньому році.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Читайте також
Понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.

Вік авто

Середній вік вживаних автомобілів, що перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років.
Найбільша частка серед них припала на бензинові авто (47%), а за ними йдуть дизельні (25%) та електромобілі (18%). Автомобілі з ГБО та гібриди складають по 5% на ринку.
Читайте також
Лідером серед ввезених автомобілів залишається Volkswagen Golf, з кількістю 12 164 одиниці.

У ТОП-10 найпопулярніших моделей увійшли:

  1. Volkswagen Golf — 12 164 од.
  2. Renault Megane — 9 608 од.
  3. Skoda Octavia — 8 083 од.
  4. Volkswagen Passat — 6 570 од.
  5. Volkswagen Tiguan — 5 988 од.
  6. Nissan Leaf — 5 511 од.
  7. Audi Q5 — 5 316 од.
  8. Nissan Rogue — 4 950 од.
  9. Tesla Model 3 — 4 639 од.
  10. Mazda CX5 — 3 851 од.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.