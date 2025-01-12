ТОП-10 найпопулярніших вживаних легковиків в Україні — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших вживаних легковиків в Україні 12.01.2025, 20:10 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших вживаних легковиків в Україні, Фото: freepik

У 2024 році українці придбали понад 222,1 тис. вживаних автомобілів, що на 4% більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.

Вік авто

Середній вік вживаних автомобілів, що перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років.

Найбільша частка серед них припала на бензинові авто (47%), а за ними йдуть дизельні (25%) та електромобілі (18%). Автомобілі з ГБО та гібриди складають по 5% на ринку.

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Лідером серед ввезених автомобілів залишається Volkswagen Golf, з кількістю 12 164 одиниці.

У ТОП-10 найпопулярніших моделей увійшли:

Volkswagen Golf — 12 164 од. Renault Megane — 9 608 од. Skoda Octavia — 8 083 од. Volkswagen Passat — 6 570 од. Volkswagen Tiguan — 5 988 од. Nissan Leaf — 5 511 од. Audi Q5 — 5 316 од. Nissan Rogue — 4 950 од. Tesla Model 3 — 4 639 од. Mazda CX5 — 3 851 од.

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