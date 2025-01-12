ТОП-10 найпопулярніших вживаних легковиків в Україні — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших вживаних легковиків в Україні
У 2024 році українці придбали понад 222,1 тис. вживаних автомобілів, що на 4% більше, ніж у попередньому році.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.
Вік авто
Середній вік вживаних автомобілів, що перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років.
Найбільша частка серед них припала на бензинові авто (47%), а за ними йдуть дизельні (25%) та електромобілі (18%). Автомобілі з ГБО та гібриди складають по 5% на ринку.
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Лідером серед ввезених автомобілів залишається Volkswagen Golf, з кількістю 12 164 одиниці.
У ТОП-10 найпопулярніших моделей увійшли:
- Volkswagen Golf — 12 164 од.
- Renault Megane — 9 608 од.
- Skoda Octavia — 8 083 од.
- Volkswagen Passat — 6 570 од.
- Volkswagen Tiguan — 5 988 од.
- Nissan Leaf — 5 511 од.
- Audi Q5 — 5 316 од.
- Nissan Rogue — 4 950 од.
- Tesla Model 3 — 4 639 од.
- Mazda CX5 — 3 851 од.
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