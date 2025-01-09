ТОП-10 авто з найбільшою витратою пального в реальних умовах (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 авто з найбільшою витратою пального в реальних умовах (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Технології&Авто

ТОП-10 авто з найбільшою витратою пального в реальних умовах (інфографіка)

Водії часто звертають увагу на те, скільки пального витрачає їхній автомобіль. Зазвичай виробники роблять усе можливе, щоб зробити свої авто якомога економнішими. Проте у них це виходить не завжди.

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Британські експерти видання What Car? назвали 10 сучасних автомобілів з найбільшою витратою пального.

Щоб з’ясувати реальну середню витрату пального автомобілів, експерти проводять власні тести. Це лабораторні випробування, в яких імітується маршрут середньостатистичного водія. До нього входять міські та сільські дороги, а також автомагістралі.

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У виданні зазначили, що перед кожним тестом автомобіль зважують і накачують шини до рекомендованого рівня. Клімат-контроль встановлюють на 21 градус за Цельсієм або на середню шкалу кондиціонера. Все інше електрообладнання вимикається.

Довідка Finance.ua:

Велика Британія стала найбільшим ринком електромобілів у Європі. Таким чином випередивши Німеччину.

В Німеччині минулоріч відбулося скорочення кількості реєстрацій нових електричних транспортних засобів — більш ніж на 25%, до 380 609 одиниць.

Інженери загальнонімецького автомобільного клубу ADAC у 2024 році протестували 84 моделі автомобілів різних класів, цінових категорій і типів приводу, визначивши найкращі й найгірші авто року. Переможцем автотестів став сімейний електромобіль VW ID.7.

За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.

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УНІАН За матеріалами:

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