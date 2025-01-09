ТОП-10 авто з найбільшою витратою пального в реальних умовах (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 авто з найбільшою витратою пального в реальних умовах (інфографіка)

Технології&Авто
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ТОП-10 авто з найбільшою витратою пального в реальних умовах (інфографіка)
ТОП-10 авто з найбільшою витратою пального в реальних умовах (інфографіка)
Водії часто звертають увагу на те, скільки пального витрачає їхній автомобіль. Зазвичай виробники роблять усе можливе, щоб зробити свої авто якомога економнішими. Проте у них це виходить не завжди.
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ТОП-10 авто з найбільшою витратою пального в реальних умовах (інфографіка)
Щоб з’ясувати реальну середню витрату пального автомобілів, експерти проводять власні тести. Це лабораторні випробування, в яких імітується маршрут середньостатистичного водія. До нього входять міські та сільські дороги, а також автомагістралі.
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У виданні зазначили, що перед кожним тестом автомобіль зважують і накачують шини до рекомендованого рівня. Клімат-контроль встановлюють на 21 градус за Цельсієм або на середню шкалу кондиціонера. Все інше електрообладнання вимикається.

Довідка Finance.ua:

  • Велика Британія стала найбільшим ринком електромобілів у Європі. Таким чином випередивши Німеччину.
  • В Німеччині минулоріч відбулося скорочення кількості реєстрацій нових електричних транспортних засобів — більш ніж на 25%, до 380 609 одиниць.
  • Інженери загальнонімецького автомобільного клубу ADAC у 2024 році протестували 84 моделі автомобілів різних класів, цінових категорій і типів приводу, визначивши найкращі й найгірші авто року. Переможцем автотестів став сімейний електромобіль VW ID.7.
  • За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.
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Автоцивілка (ОСЦПВ)

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
УНІАН
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