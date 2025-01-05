Рейтинг найкращих і найгірших авто 2024 року за версією ADAC — Finance.ua

Рейтинг найкращих і найгірших авто 2024 року за версією ADAC
Інженери загальнонімецького автомобільного клубу ADAC у 2024 році протестували 84 моделі автомобілів різних класів, цінових категорій і типів приводу, визначивши найкращі й найгірші авто року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Діапазон оцінок коливався від 1,5 для найкращого в тесті до 4,1 для найгіршого.
Переможцем автотестів став сімейний електромобіль VW ID.7.
Лідери рейтингу:
- VW ID.7 Tourer GTX;
- BMW i5 eDrive40;
- Porsche Taycan Performancebatterie Plus;
- Skoda Enyaq 85x.
Найвищою позицією для автомобіля з ДВЗ було 8 місце, яке дісталось Skoda Superb Combi 2.0 TDI SCR.
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