Рейтинг найкращих і найгірших авто 2024 року за версією ADAC — Finance.ua

Рейтинг найкращих і найгірших авто 2024 року за версією ADAC Сьогодні 04:04 — Технології&Авто

Рейтинг найкращих і найгірших авто 2024 року за версією ADAC

Інженери загальнонімецького автомобільного клубу ADAC у 2024 році протестували 84 моделі автомобілів різних класів, цінових категорій і типів приводу, визначивши найкращі й найгірші авто року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Діапазон оцінок коливався від 1,5 для найкращого в тесті до 4,1 для найгіршого.

Переможцем автотестів став сімейний електромобіль VW ID.7.

Лідери рейтингу:

VW ID.7 Tourer GTX;

BMW i5 eDrive40;

Porsche Taycan Performancebatterie Plus;

Skoda Enyaq 85x.

Найвищою позицією для автомобіля з ДВЗ було 8 місце, яке дісталось Skoda Superb Combi 2.0 TDI SCR.

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Найгірший результат (4,1) отримав кросовер Dacia Duster другого покоління.

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