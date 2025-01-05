Рейтинг найкращих і найгірших авто 2024 року за версією ADAC — Finance.ua
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Рейтинг найкращих і найгірших авто 2024 року за версією ADAC

Технології&Авто
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Рейтинг найкращих і найгірших авто 2024 року за версією ADAC
Рейтинг найкращих і найгірших авто 2024 року за версією ADAC
Інженери загальнонімецького автомобільного клубу ADAC у 2024 році протестували 84 моделі автомобілів різних класів, цінових категорій і типів приводу, визначивши найкращі й найгірші авто року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Діапазон оцінок коливався від 1,5 для найкращого в тесті до 4,1 для найгіршого.
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Переможцем автотестів став сімейний електромобіль VW ID.7.
Лідери рейтингу:
  • VW ID.7 Tourer GTX;
  • BMW i5 eDrive40;
  • Porsche Taycan Performancebatterie Plus;
  • Skoda Enyaq 85x.
Найвищою позицією для автомобіля з ДВЗ було 8 місце, яке дісталось Skoda Superb Combi 2.0 TDI SCR.
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Найгірший результат (4,1) отримав кросовер Dacia Duster другого покоління.
За матеріалами:
Finance.ua
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