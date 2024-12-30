ТОП-6 найкращих середньорозмірних седанів 2024 року — Finance.ua
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ТОП-6 найкращих середньорозмірних седанів 2024 року

Технології&Авто
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ТОП-6 найкращих середньорозмірних седанів 2024 року
ТОП-6 найкращих середньорозмірних седанів 2024 року
Попри те, що седани поступаються в популярності кросоверам, такі автомобілі все ще мають доволі великий попит. На ринку є велика кількість моделей із цим типом кузова, але не всі вони варті уваги.
У виданні GoBankingRates назвали 6 середньорозмірних седанів, які рекомендуються до покупки.
Всі ці моделі були виділені на основі відгуків експертів, які протестували автомобілі і розібралися, які у них є плюси і мінуси.

Найкращі середньорозмірні седани 2024 року

Kia K5

Зазначається, що Kia K5 виділяється багатим оснащенням і стильним дизайном екстер’єру. Цій моделі є що запропонувати покупцям.
Експерти з Edmunds визнали Kia K5 найкращим седаном середнього класу. Вони підкреслили, що модель досить комфортна і легка в управлінні.
«Це стильний седан середнього розміру, в якому є все, що вам потрібно», — написали експерти.
Ціни на новий Kia K5 у США становлять від 27 000 до 34 000 доларів, поділилися у виданні.

Toyota Camry

У 2023 році було представлено дев’яте покоління Toyota Camry. Популярний седан став технологічнішим і комфортнішим за попередника.
В Edmunds розповіли, що Toyota Camry пропонує низьку витрату пального завдяки гібридній силовій установці. Також ця модель має просторий інтер’єр.
За даними видання, ціни на Toyota Camry у США становлять від 28 000 до 36 000 доларів.
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Honda Accord

Honda Accord давно зарекомендувала себе як надійний автомобіль із практичним інтер’єром. 11-те покоління моделі, представлене 2022 року, не стало винятком.
Експерти з Edmunds заявили, що це чудовий сімейний автомобіль з містким багажником і низькою витратою пального. Головною проблемою нової Honda Accord назвали те, що передові функції і розширений пакет безпеки пропонується тільки для найдорожчих комплектацій.
Ціновий діапазон Honda Accord у США становить від 28 000 до 39 000 доларів, зазначили у виданні.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata привертає увагу футуристичним дизайном. Також у моделі є багате оснащення.
У Car and Driver вважають, що Hyundai Sonata поєднує в собі сучасний стиль і відмінну лінійку силових установок. Крім того, експерти відзначили, що у цього седана гідне співвідношення ціна-якість.
Ціни на Hyundai Sonata в США коливаються від 28 000 до 39 000 доларів, підкреслили у виданні.

Nissan Altima

Nissan Altima залишається одним із найпопулярніших седанів у США. Ця модель пропонує низьку витрату пального та комфортну підвіску.
Експерти з Car and Driver підкреслили, що це досить надійна модель. Крім цього седан має просторий інтер’єр.
Ціновий діапазон Nissan Altima в США становить від 28 000 до 36 000 доларів, додали у виданні.
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Subaru Legacy

Subaru Legacy підійде тим людям, яким важлива практичність. За словами експертів, це чудовий вибір у сегменті середньорозмірних седанів.
У Car and Driver заявили, що Subaru Legacy має приємну керованість. Крім цього модель пропонує багато сучасних технологій і просторий інтер’єр.
За матеріалами:
УНІАН
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