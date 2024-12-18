Toyota випустила на ринок дизельний гібридний позашляховик Hilux 2025 — Finance.ua
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Toyota випустила на ринок дизельний гібридний позашляховик Hilux 2025

Технології&Авто
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Toyota випустила на ринок дизельний гібридний позашляховик Hilux 2025
Toyota випустила на ринок дизельний гібридний позашляховик Hilux 2025
Toyota представила оновлену версію свого легендарного пікапа Hilux 2025 року, який отримав зміни у дизайні та сучасні технології.
Одним із ключових нововведень стало встановлення 48-вольтового гібридного модуля у поєднанні з дизельним двигуном потужністю 204 к.с. Ця система не тільки підвищує паливну ефективність та знижує викиди, але й зберігає потужність та надійність.
Крім покращень у технічних характеристиках, Toyota запропонувала нові дизайнерські пакети — Chrome Pack та Black Pack. Ці пакети включають трубчасті дуги безпеки, бічні підніжки, розширювачі арок із сріблястими вставками та кришку вантажного відсіку.
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Для покупців, які бажають покращити захист автомобіля, передбачені опції, такі як захисне покриття кузова, тяговий пристрій та газові амортизатори, що спрощують відкриття заднього борту. Версія з двигуном 204 к.с. залишиться ексклюзивною для спортивної лінійки GR Sport.
Toyota Hilux 2025 вже доступний у Польщі і незабаром з’явиться в інших країнах Європи.
За матеріалами:
iXBT.com
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