Toyota випустила на ринок дизельний гібридний позашляховик Hilux 2025 — Finance.ua

Toyota випустила на ринок дизельний гібридний позашляховик Hilux 2025 Сьогодні 04:58 — Технології&Авто

Toyota випустила на ринок дизельний гібридний позашляховик Hilux 2025

Toyota представила оновлену версію свого легендарного пікапа Hilux 2025 року, який отримав зміни у дизайні та сучасні технології.

Одним із ключових нововведень стало встановлення 48-вольтового гібридного модуля у поєднанні з дизельним двигуном потужністю 204 к.с. Ця система не тільки підвищує паливну ефективність та знижує викиди, але й зберігає потужність та надійність.

Крім покращень у технічних характеристиках, Toyota запропонувала нові дизайнерські пакети — Chrome Pack та Black Pack. Ці пакети включають трубчасті дуги безпеки, бічні підніжки, розширювачі арок із сріблястими вставками та кришку вантажного відсіку.

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Для покупців, які бажають покращити захист автомобіля, передбачені опції, такі як захисне покриття кузова, тяговий пристрій та газові амортизатори, що спрощують відкриття заднього борту. Версія з двигуном 204 к.с. залишиться ексклюзивною для спортивної лінійки GR Sport.

Toyota Hilux 2025 вже доступний у Польщі і незабаром з’явиться в інших країнах Європи.

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