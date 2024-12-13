Toyota показала новий Urban Cruiser — Finance.ua

Toyota показала новий Urban Cruiser Сьогодні 07:24 — Технології&Авто

Toyota показала новий Urban Cruiser, Фото: newsroom.toyota.eu

Toyota показала міський електричний кросовер для Європи Urban Cruiser. У нього просторий і гнучкий салон із розсувною системою задніх сидінь, два варіанти батареї — 49 кВт-год і 61 кВт-год — передній та повний привід на вибір.

Toyota заявляє, що до 2026 року матиме в асортименті 15 автомобілів з нульовим рівнем викидів, у тому числі шість електромобілів на акумуляторних батареях, які використовують спеціальну платформу.

Фото: newsroom.toyota.eu

Дизайн розроблений на тему «Urban Tech», стиль надає сміливого вигляду з усіх боків. Передня частина «молотка» — сучасний дизайн Toyota — є ключовим елементом. Передній і задній бампери мають потужне рельєфне зображення, а розташування задніх ліхтарів охоплює всю ширину задніх дверей, загортаючись у м’язисті боки автомобіля.

Компактні розміри Urban Cruiser трохи більші, ніж повністю гібридний компактний позашляховик Toyota Yaris Cross:

габаритна довжина: 4285 мм;

габаритна ширина: 1800 мм;

габаритна висота: 1640 мм;

колісна база: 2700 мм.

Маневреність автомобіля відображається в радіусі повороту всього 5,2 м. Колеса — це легкосплавні диски діаметром 18 або 19 дюймів, залежно від класу моделі, оснащені ковпаками на повні колеса чіткого стилю, які економлять вагу та підтримують аеродинамічну якість автомобіля, що гальмує вітер. Широка палітра кольорів кузова включатиме двоколірні варіанти з контрастним чорним дахом.

Порівняно довга колісна база Urban Cruiser (+140 мм порівняно з Yaris Cross) є ключем до створення просторого та універсального салону.

Фото: newsroom.toyota.eu

Завдяки розсувній системі задніх сидінь відстань між передніми та задніми пасажирами можна легко регулювати, щоб створити простір, який відповідає простору набагато більших позашляховиків сегмента D. Сидіння розкладаються в пропорції 40:20:40, а також можуть відкидатися.

Urban Cruiser буде пропонуватися з двома акумуляторними блоками та можливістю переднього або повного приводу. В обох використовується технологія фосфату літію та заліза, що забезпечує довговічність, безпеку та низьку вартість.

Акумулятор ємністю 49 кВт/год буде доступний виключно у версії FWD із потужністю 106 кВт/144 к.с. за DIN. Для передньопривідної моделі акумулятор ємністю 61 кВт/год видає 128 кВт / 174 к.с.

Фото: newsroom.toyota.eu

Як справжній SUV, Urban Cruiser також буде пропонуватися з повним приводом. У цій версії акумулятор ємністю 61 кВт/год забезпечує 135 кВт / 184 к.с.

Усі версії Urban Cruiser оснащені енергозберігаючим тепловим насосом для системи кондиціонування повітря та ручним підігрівом акумулятора для оптимізації продуктивності в холодних умовах.

Усі версії Urban Cruiser отримають комплексний пакет систем активної безпеки та допомоги водієві: запобігати зіткненню, адаптивний круїз-контроль, попередження про виїзд зі смуги руху та систему підтримки смуги руху. Система 360-градусної камери дає водієві повний огляд навколо автомобіля під час маневрування по нерівній місцевості або паркування у вузьких місцях.

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