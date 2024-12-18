Скільки коштує розмитнення авто в Україні — Finance.ua

Скільки коштує розмитнення авто в Україні Сьогодні 21:01 — Технології&Авто

Скільки коштує розмитнення авто в Україні

Розмитнення автомобіля — це обов’язковий процес під час ввезення транспортного засобу з-за кордону в Україну. Вартість розмитнення складається з декількох платежів, і кінцева сума залежить від багатьох факторів: віку авто, його вартості, типу двигуна та обсягу.

24 Канал розглянув, як розрахувати вартість розмитнення автомобіля, які чинники на неї впливають та які додаткові витрати очікують автовласника.

Процес розмитнення передбачає сплату таких платежів:

Ввізне мито — 10% від митної вартості авто.

Акцизний податок — розраховується індивідуально залежно від типу палива, об’єму двигуна та віку авто.

ПДВ (податок на додану вартість) — становить 20% від митної вартості автомобіля, включно з митом та акцизом.

Пенсійний збір (при першій реєстрації авто в Україні) — від 3% до 5% від вартості автомобіля залежно від його ціни.

Як розраховується акцизний податок

Акцизний податок — один з ключових компонентів вартості розмитнення. Формула розрахунку виглядає так: Акциз = Базова ставка x Об’єм двигуна (л) x Вік авто (у роках)

Базові ставки акцизу залежать від типу двигуна:

Для бензинових авто:

до 3,0 л: 50 євро за 1 л об’єму двигуна;

понад 3,0 л: 100 євро за 1 л об’єму двигуна.

Для дизельних авто:

до 3,5 л: 75 євро за 1 л об’єму двигуна;

понад 3,5 л: 150 євро за 1 л об’єму двигуна.

Читайте також Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто

Для електромобілів:

акцизний податок становить 1 євро за 1 кВт/год ємності акумулятора.

Для гібридних авто:

ставка знижується до 100 євро незалежно від об’єму двигуна.

Додатково потрібно буде сплатити пенсійний збір при реєстрації, який залежить від вартості авто:

до 165 000 гривень — 3%;

від 165 000 до 290 000 гривень — 4%;

понад 290 000 гривень — 5%.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.