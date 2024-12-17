Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто — Finance.ua

Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто

Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт № 9083, що має спростити торгівлю вживаними автомобілями. Відтепер не потрібна буде державна реєстрація для таких транспортних засобів.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Законопроєкт передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними авто», — зауважив парламентар.

Ринок уживаних авто до війни, уточнив Гетманцев, складав 1,7 млн авто на рік. У 2023 році — 780 тисяч.

«Цього року очікуємо 1,5 млн. І тільки 2,5% від цього продаються в білу. Від продажу автівки в білу держава отримує в середньому 19,8 тис. грн. Від продажу в чорну — 0», — повідомив нардеп.

Але, зауважив він, для роботи білого ринку є перешкода: вимога додаткової реєстрації авто на посередника з купою непотрібних довідок.

«Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу — стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки», — зазначив Гетманцев.

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«Ухвалений закон звільняє дилерів, які займаються перепродажем вживаних автомобілів, від обов’язку реєструвати придбані автомобілі на себе. Замість цього пропонується реєструвати машину одразу на кінцевого споживача», — додав нардеп Ярослав Железняк

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