Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто — Finance.ua

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Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто

Особисті фінанси
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Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто
Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто
Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт № 9083, що має спростити торгівлю вживаними автомобілями. Відтепер не потрібна буде державна реєстрація для таких транспортних засобів.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Законопроєкт передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними авто», — зауважив парламентар.
Ринок уживаних авто до війни, уточнив Гетманцев, складав 1,7 млн авто на рік. У 2023 році — 780 тисяч.
«Цього року очікуємо 1,5 млн. І тільки 2,5% від цього продаються в білу. Від продажу автівки в білу держава отримує в середньому 19,8 тис. грн. Від продажу в чорну — 0», — повідомив нардеп.
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Але, зауважив він, для роботи білого ринку є перешкода: вимога додаткової реєстрації авто на посередника з купою непотрібних довідок.
«Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу — стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки», — зазначив Гетманцев.
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«Ухвалений закон звільняє дилерів, які займаються перепродажем вживаних автомобілів, від обов’язку реєструвати придбані автомобілі на себе. Замість цього пропонується реєструвати машину одразу на кінцевого споживача», — додав нардеп Ярослав Железняк
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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