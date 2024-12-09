З 1 січня 2025 року зміняться правила ввезення автомобілів в Україну — Finance.ua

З 1 січня 2025 року зміняться правила ввезення автомобілів в Україну
З 1 січня 2025 року в Україні діятимуть нові правила для ввезення автомобілів із закордону.
З наступного року будуть змінені правила ввезення авто на «єврономерах», пише inpoland.net.pl.
Сьогодні дозволяється ввозити автомобілі, що відповідають екологічному стандарту не нижче «Євро-2», тобто випущені після 1996 року.
Що зміниться
З нового року буде підвищено дозволений рівень стандарту — до «Євро-6», тобто ті ТЗ, які виготовлені після 2015 року.
Однак нові правила стосуватимуться лише цих категорій транспортних засобів:
- сідлові тягачі з напівпричепом;
- вантажівки,
- спецтехніка,
- автобуси,
- легкові авто, які проходять першу реєстрацію.
Надалі буде дозволено ввозити в Україну вживані легкові авто стандарту «Євро-2» і вище.
Зміни також не стосуватимуться електромобілів, які не мають двигуна внутрішнього згорання і вважаються екологічним транспортом.
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