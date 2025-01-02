ТОП-10 авто-бестселерів грудня в Украні (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 авто-бестселерів грудня в Украні (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Технології&Авто

ТОП-10 авто-бестселерів грудня в Украні (інфографіка)

За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.

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Іншим за популярністю став пікап PEUGEOT Landtrek.

«Бронза» місяця у TOYOTA RAV-4.

Раніше експерти порталу HotCars назвали найнадійніші марки авто за підсумками 2024 року. Якщо раніше своїми надійними автомобілями славилися переважно японські виробники, то тепер із ними можуть конкурувати також німецькі та корейські бренди. Відповідний рейтинг опублікували на сайті.

Перше місце в рейтингу найнадійніших автовиробників 2024 зайняла японська марка Subaru, надійність автомобілів якої оцінили у 68 балів.

Довідка Finance.ua:

Попри те, що седани поступаються в популярності кросоверам, такі автомобілі все ще мають доволі великий попит. На ринку є велика кількість моделей із цим типом кузова, але не всі вони варті уваги. У виданні GoBankingRates назвали 6 середньорозмірних седанів, які рекомендуються до покупки.

Фахівці видання The Car Connection проаналізували майже 300 автомобілів 2025 модельного року та визначили п’ять найперспективніших новинок, орієнтуючись на інновації, доступність та функціональність.

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