В Україні суди скасовують штрафи за перевищення швидкості — Finance.ua

В Україні суди скасовують штрафи за перевищення швидкості Сьогодні 07:20 — Технології&Авто

В Україні суди скасовують штрафи за перевищення швидкості

Почастішали випадки визнання судами незаконності накладення штрафів за перевищення швидкості. Таким чином, чимало кермувальників отримали шанс уникнути адміністративного покарання за наявності певних умов. Про це пише wheel-news

Як відомо, камери фіксують порушення швидкості автоматично, розпізнають номерний знак автомобіля і відправляють штраф власнику. Однак система не завжди може визначити, хто саме перебував за кермом. Саме це і є головним аргументом для тих, хто оскаржує штраф у суді.

Основним принципом, на який посилаються кермувальники, є індивідуальна відповідальність. Тобто відповідати за порушення має саме та людина, яка була за кермом. Якщо правоохоронці не можуть встановити особу водія, суди визнають штраф недійсним.

Наразі відомо, що суди скасовують штрафи, якщо:

— порушення зафіксовано камерою автофіксації;

— особу водія в момент порушення встановити неможливо;

— власник транспортного засобу не є порушником.

Нагадаємо, наступного року в Україні зростуть деякі штрафи за порушення ПДР.

MMR За матеріалами:

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