Депутати планують збільшити штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю — Finance.ua

Депутати планують збільшити штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю Вчора 09:45 — Особисті фінанси

Депутати планують збільшити штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю, Фото: shpalta.media

Враховуючи реалії наслідків повномасштабної війни паркомісць для людей з інвалідністю незабаром може побільшати. Водночас збільшаться й штрафи за паркування на цих місцях для людей, які інвалідності не мають.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, транспортна інфраструктура великих міст і особливо столиці наразі не розрахована на реальну кількість авто та реальну потребу у місцях для паркування. Відтак, ситуація з паркуванням авто у місцях, які для цього не передбачені, стає дедалі гіршою. Як наслідок, мешканці міст паркуються у непризначених для цього місцях і особливо — на місцях для паркування людей з інвалідністю.

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«Щоб якось виправляти цю ситуацію, у нових державаних будівельних нормах, які почали діяти ще до війни, було передбачено збільшення паркомісць при зведенні обʼєктів житлової нерухомості. Але забудовники, які намагаються зменшити свої витрати, подекуди цю норму ігнорують. Відтак — паркомісць недостатньо і люди змушені паркуватися там, де можуть. Наприклад, на місцях, призначених для людей з інвалідністю», — пояснила голова комітету містобудування.

Як планують вирішувати проблему:

За рахунок збільшення штрафів для порушників. За рахунок удосконалення законодавства щодо відповідальності за проектування житлових будинків та інфраструктури з неналежним забезпеченням паркомісць.

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«Нести реальну відповідальність мають як ті, хто зводить будинки без потрібної кількості паркомісць, так і ті, хто внаслідок цього паркується не там, де треба. Наразі штрафи можуть становити до 2 тис гривень. Але як показує практика, цього замало. Водночас, нам слід подбати і про збільшення кількості паркомісць для людей з інвалідністю. У комплексі це сприятиме вирішенню проблеми», — впевнена Шуляк.

Вона підкреслила, що останні два кроки мають реалізуватися у найближчі роки, оскільки через війну кількість людей з інвалідністю невпинно зростає, отже гостро стоїть потреба у створенні безбарʼєрного середовища. Зокрема, у можливості запаркуватися.

Голова комітету містобудування також зазначила, що незабаром у парламенті розглядатимуть новий законопроєкт, мета якого — впорядкувати правила розміщення в Україні МАФів та парковок та умов отримання дозволів на це. Відповідний проект закону — № 10 308 зареєстрували у Верховній раді наприкінці грудня 2023 року.

Нагадаємо, у застосунку Київ Цифровий впровадили сервіс зручного безоплатного паркування для Захисників і Захисниць. Зокрема, у профілі користувача з’явився новий розділ — «Соціальний статус». У ньому мешканці можуть підтвердити свої дані й отримати певні переваги. Зробити це можна лише з підтвердженим акаунтом через Дію або BankID.

Якщо ви припаркували авто в недозволеному місці, то будьте готові до штрафу

340 грн — ви сплатите за порушення правил зупинки та стоянки. Це й же штраф стосується паркування у місцях, відведених для стоянки тільки транспортних засобів, оснащених електричними двигунами;

680 грн — за створення перешкод дорожньому руху або загрозу безпеці;

700 грн в першій паркувальний зоні, 500 грн у другій та 100 грн. у третій — за неоплачене паркування. Штраф рівний двадцитикратному розміру від погодинного тарифу.

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