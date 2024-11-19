«Кількість паркомісць для людей з інвалідністю збільшиться»: коли очікувати зміни — Finance.ua

«Кількість паркомісць для людей з інвалідністю збільшиться»: коли очікувати зміни Сьогодні 15:33 — Технології&Авто

Олена Шуляк анонсувала збільшення кількості паркомісць для людей з інвалідністю та посилення штрафів за порушення. Реалізація змін очікується протягом одного-двох років.

Голова Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування Олена Шуляк заявила про необхідність збільшення кількості паркомісць для людей з інвалідністю та збільшення штрафів для порушників.

Шуляк зазначає, що міська інфраструктура не була розрахована на таку кількість авто та потреб мешканців. Хоча нові будівельні норми вимагають збільшення кількості паркомісць, забудовники часто ігнорують ці правила, щоб знизити витрати на будівництво.

Вона зауважила, що необхідно вдосконалювати законодавство, зокрема в частині відповідальності за проектування житлових будинків та інфраструктури з належним забезпеченням паркомісць.

Нам потрібно збільшувати кількість місць для паркування для людей з інвалідністю, адже повномасштабне вторгнення призвело до зростання кількості людей із травмами, які мають відповідні потреби. Очевидно, що статистика наразі невтішна. Загалом, я підтримую ідею підвищення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Я не вірю, що можна лише лагідно переконати людей не порушувати законодавство. У Києві всі вже знають, що евакуатор — це дорого, тому автомобілі слід паркувати у визначених місцях. Так само слід діяти й у цьому випадку

УНН За матеріалами:

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