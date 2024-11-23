Скільки коштів виплатили роботодавцям за працевлаштування людей з інвалідністю — Finance.ua

Скільки коштів виплатили роботодавцям за працевлаштування людей з інвалідністю
З початку 2024 року держава відшкодувала понад 100 млн грн витрат роботодавцям, які створили умови праці для 1500 працівників з інвалідністю.
Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
За її словами, більше тисячі підприємців отримали компенсацію за придбане обладнання, спеціальні меблі та допоміжні пристрої.
Середній розмір компенсації у 2024 році становить 68 тис. грн.
Серед придбаних для працівників з інвалідністю засобів:
- тактильні матеріали для підлоги та сходів;
- сходовий гусеничний підйомник і підіймальні платформи;
- спеціалізовані меблі для працівників із вадами спини;
- комп’ютери з вбудованими пристроями захисту очей;
- спеціалізовані лампи для працівників із порушеннями зору;
- телефони, навушники та інші засоби зв’язку для осіб із вадами слуху.
Де в Україні найбільше роботодавців створили умови для працівників з інвалідністю
Найбільше роботодавців, які отримали компенсацції від держави, розташовані в Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській областях та місті Київ.
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Нагадаємо, Міноборони запускає новий проєкт, спрямований на залучення жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю до протимінної діяльності.
Зазначається, що однією з основних цілей протимінної діяльності Міністерства оборони є забезпечення рівних можливостей для працевлаштування в цій сфері.
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