Скільки коштів виплатили роботодавцям за працевлаштування людей з інвалідністю — Finance.ua

Скільки коштів виплатили роботодавцям за працевлаштування людей з інвалідністю Сьогодні 15:09 — Казна та Політика

Скільки коштів виплатили роботодавцям за працевлаштування людей з інвалідністю

З початку 2024 року держава відшкодувала понад 100 млн грн витрат роботодавцям, які створили умови праці для 1500 працівників з інвалідністю.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, більше тисячі підприємців отримали компенсацію за придбане обладнання, спеціальні меблі та допоміжні пристрої.

Середній розмір компенсації у 2024 році становить 68 тис. грн.

Серед придбаних для працівників з інвалідністю засобів:

тактильні матеріали для підлоги та сходів;

сходовий гусеничний підйомник і підіймальні платформи;

спеціалізовані меблі для працівників із вадами спини;

комп’ютери з вбудованими пристроями захисту очей;

спеціалізовані лампи для працівників із порушеннями зору;

телефони, навушники та інші засоби зв’язку для осіб із вадами слуху.

Де в Україні найбільше роботодавців створили умови для працівників з інвалідністю

Найбільше роботодавців, які отримали компенсацції від держави, розташовані в Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській областях та місті Київ.

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Нагадаємо, Міноборони запускає новий проєкт, спрямований на залучення жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю до протимінної діяльності.

Зазначається, що однією з основних цілей протимінної діяльності Міністерства оборони є забезпечення рівних можливостей для працевлаштування в цій сфері.

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