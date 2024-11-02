У Мінсоцполітики пояснили, чи зміняться виплати пенсій з інвалідності після реформи МСЕК — Finance.ua

У Мінсоцполітики пояснили, чи зміняться виплати пенсій з інвалідності після реформи МСЕК
Реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не вплине на виплати для осіб з інвалідністю. Пенсії з інвалідності, призначені на законних підставах, продовжать виплачувати в повному обсязі.
Про це повідомляє міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
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Вона наголосила, що всі виплати та гарантії залишаться незмінними для тих, кому вони були призначені.
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«Всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, — будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено», — заявила Жолнович.
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Вона додала, що реформа покликана посилити підтримку тих, хто отримав травмування чи шкоду здоровʼю, пришвидшити надання такої підтримки, зменшити бюрократію, а також зробити систему підтримки під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою і зручною для громадян.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.
Функції центральної МСЕК виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.
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