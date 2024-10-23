Керівництво центральної МСЕК і не тільки: Шмигаль заявив про звільнення низки чиновників — Finance.ua

Керівництво центральної МСЕК і не тільки: Шмигаль заявив про звільнення низки чиновників Сьогодні 11:45

Керівництво центральної МСЕК і не тільки: Шмигаль заявив про звільнення низки чиновників

У вівторок, 22 жовтня, президент України скликав засідання РНБО, на якому було ухвалено низку радикальних і водночас дуже системних рішень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«На виконання указу президента до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель. Окрім цього, я доручив міністру охорони здоров’я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі», — зазначив Шмигаль.

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Друге рішення, яке було ухвалено під час РНБО, — це низка наказів про звільнення.

«Зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК», — додав прем’єр.

Крім того, за його словами, буде проведена перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК, особливо це стосується посадовців.

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«Всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців. Усі ці заходи мають бути реалізовані оперативно, щоб усунути ганьбу, яка відбувається в МСЕК», — підсумував очільник уряду.

Нагадаємо, вчора Зеленський провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживання посадовими особами при отриманні інвалідності. Зеленський зазначив, що затвердив указом перелік рішень РНБО, «які повернуть справедливість».

Зі свого боку генеральний прокурор Андрій Костін заявив , що подає у відставку.

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