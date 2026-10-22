Енергія українського бізнесу: у Києві обговорили інвестиції, відповідальність, технології та стратегії розвитку

13
жовтня 2026 року в Києві відбувся
бізнес-бранч «Енергія бізнесу: стійкість
і розвиток», організований бізнес-виданням
«ПЕРШИЙ БІЗНЕСОВИЙ | BIZ».
Захід
об’єднав власників компаній, керівників,
інвесторів та експертів для обговорення
практичних рішень, які допомагають
українському бізнесу працювати й
розвиватися в умовах війни. Майданчиком
зустрічі став ресторан Veranda on the River.
«Ми
живемо в час, коли вести бізнес в Україні
— це вже прояв сміливості. Щодня
українські підприємці стикаються з
новими викликами: війна, економічна
невизначеність, кадровий дефіцит,
енергетичні ризики, зміни ринків і
споживчих настроїв. Але попри все
український бізнес продовжує працювати,
інвестувати, створювати робочі місця,
підтримувати людей та знаходити нові
можливості для розвитку», — зазначила
співзасновниця видання Вікторія
Штейнберг.
Люди
та корпоративна відповідальність
Програму
відкрила Катерина Тюрі, HRD ресторанів
Veranda / Fenix, із виступом про роль команд,
корпоративної культури та технологій.
Завершальна
панель була присвячена довірі, кризовим
комунікаціям і репутаційним ризикам.
Модератор
— Дмитро Чепур (Mind UA). Спікери: Анастасія
Гриневич (AB InBev Efes Ukraine), Дмитро Самолюк
(«Ми — Україна»), Любов Підгорна (ТОВ
«МСП», MSP:
Mastery Presents),
Віктор Іванченко (Megapolis+), Лілія Олійник
(громадська
діячка).
Партнерства
як основа розвитку
Організатори
Вікторія Штейнберг та Юрій Атанов
наголосили, що мета бізнес-бранчів —
створювати простір для професійного
діалогу, обміну досвідом і нових
партнерств.
Генеральний
партнер — телеканал «Ми — Україна+».
Ведуча заходу — Каріна Шевченко.
Партнер
заходу та локація
— ресторан Veranda
on the River. Водний
партнер
— AQUA Миргород. Подарунковий
партнер
— BROCARD,
найбільша в Україні парфумерно-косметична
мережа в сегменті luxury.
Серед
партнерів заходу: Твоє Коло, Principessa
Jewellery Group, Yamagiwa, BARAKA, AB InBev Efes Ukraine, Мережа
аптек «9−1-1», Linkos Group, MSP (Mastery Presents),
Shchennikova & Partners Law office, ГенКод Діагностик,
Адвокатське об’єднання ALERTES, AXIMUS LAW
FIRM, Detailing 4К.
Інформаційну
підтримку заходу надають: «Ми-Україна+»,
«Ми-Україна», РБК-Україна, 33 канал, Mind
UA, медіахолдинг «Апостроф», «Коментарі»,
Delo.ua, «Мінфін», Finance.ua, SPEKA, «Ділова
столиця», Marie Claire Ukraine. Business PRO, GLORY
Magazine, Best People Club, BUT.IN.UA, Super Lady, Infovision,
ProfBuild, Power Mental Health / Mental Innovation Group, Trembita PR
Agency, Рекламний холдинг Megapolis+
Бізнес-видання
«ПЕРШИЙ
БІЗНЕСОВИЙ | BIZ»
продовжує розвивати платформу для
професійної комунікації, обміну досвідом
та посилення співпраці між представниками
українського бізнесу.