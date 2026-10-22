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Енергія українського бізнесу: у Києві обговорили інвестиції, відповідальність, технології та стратегії розвитку

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Енергія українського бізнесу: у Києві обговорили інвестиції, відповідальність, технології та стратегії розвитку
Енергія українського бізнесу: у Києві обговорили інвестиції, відповідальність, технології та стратегії розвитку
13 жовтня 2026 року в Києві відбувся бізнес-бранч «Енергія бізнесу: стійкість і розвиток», організований бізнес-виданням «ПЕРШИЙ БІЗНЕСОВИЙ | BIZ».
Захід об’єднав власників компаній, керівників, інвесторів та експертів для обговорення практичних рішень, які допомагають українському бізнесу працювати й розвиватися в умовах війни. Майданчиком зустрічі став ресторан Veranda on the River.
«Ми живемо в час, коли вести бізнес в Україні — це вже прояв сміливості. Щодня українські підприємці стикаються з новими викликами: війна, економічна невизначеність, кадровий дефіцит, енергетичні ризики, зміни ринків і споживчих настроїв. Але попри все український бізнес продовжує працювати, інвестувати, створювати робочі місця, підтримувати людей та знаходити нові можливості для розвитку», — зазначила співзасновниця видання Вікторія Штейнберг.

Люди та корпоративна відповідальність

Енергія українського бізнесу: у Києві обговорили інвестиції, відповідальність, технології та стратегії розвитку
Програму відкрила Катерина Тюрі, HRD ресторанів Veranda / Fenix, із виступом про роль команд, корпоративної культури та технологій.
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Панель «Корпоративна соціальна відповідальність: від допомоги до бізнес-стратегії» була присвячена підтримці ветеранів, інклюзивності, розвитку громад і системним соціальним програмам.
Енергія українського бізнесу: у Києві обговорили інвестиції, відповідальність, технології та стратегії розвитку
Модераторка — Дар'я Сухенко (Trembita PR Agency). Учасники: Валентина Йовенко («Аптека 9−1-1»), Олена Крекніна (AXOR INDUSTRY), Артем Гончаренко (Інститут ветеранів КНУБА), Кристина Івченко (NOVUS).

Інвестиції: куди спрямовувати капітал

Енергія українського бізнесу: у Києві обговорили інвестиції, відповідальність, технології та стратегії розвитку
Під час дискусії «Вільний капітал у час невизначеності: куди інвестувати бізнесу?» порівнювали ОВДП, банківські інструменти, землю, нерухомість, реінвестування та венчурні інвестиції.
Модератор — Тарас Козак, президент інвестиційної групи «УНІВЕР». Спікери: Андрій Усенко («Твоє Коло», «М'ясторія»), Тарас Кириченко (TOLOKA.VC), Михайло Пацан — підприємець та інвестор.
У центрі обговорення — дохідність, ризики, ліквідність і диверсифікація капіталу.

Технологічна незалежність і цифровізація

Енергія українського бізнесу: у Києві обговорили інвестиції, відповідальність, технології та стратегії розвитку
Олександр Власишен, CEO та співзасновник «ГенКод Діагностик», розповів про розвиток генетичних досліджень в Україні та переваги власної лабораторної інфраструктури.
Енергія українського бізнесу: у Києві обговорили інвестиції, відповідальність, технології та стратегії розвитку
Володимир Новіков, CPO Medoc ТТН, представив можливості цифровізації документообігу, автоматизації процесів та ефективного управління даними.

Юридична безпека бізнесу

Під час юридичної панелі обговорили податкові та кримінально-правові ризики, перевірки, захист активів і превентивні механізми юридичної безпеки.
Енергія українського бізнесу: у Києві обговорили інвестиції, відповідальність, технології та стратегії розвитку
Модераторка — Надія Шуляк, керуюча партнерка АО «Краун».
Учасники: Ганна Щеннікова (Shchennikova & Partners), Денис Терещенко (ALERTES), Маргарита Федорова (Fedorova LawFirm).

Комунікації та репутація

Завершальна панель була присвячена довірі, кризовим комунікаціям і репутаційним ризикам.
Енергія українського бізнесу: у Києві обговорили інвестиції, відповідальність, технології та стратегії розвитку
Модератор — Дмитро Чепур (Mind UA). Спікери: Анастасія Гриневич (AB InBev Efes Ukraine), Дмитро Самолюк («Ми — Україна»), Любов Підгорна (ТОВ «МСП», MSP: Mastery Presents), Віктор Іванченко (Megapolis+), Лілія Олійник (громадська діячка).

Партнерства як основа розвитку

Організатори Вікторія Штейнберг та Юрій Атанов наголосили, що мета бізнес-бранчів — створювати простір для професійного діалогу, обміну досвідом і нових партнерств.
Генеральний партнер — телеканал «Ми — Україна+». Ведуча заходу — Каріна Шевченко.
Партнер заходу та локація — ресторан Veranda on the River. Водний партнер — AQUA Миргород. Подарунковий партнер — BROCARD, найбільша в Україні парфумерно-косметична мережа в сегменті luxury.
Енергія українського бізнесу: у Києві обговорили інвестиції, відповідальність, технології та стратегії розвитку
Серед партнерів заходу: Твоє Коло, Principessa Jewellery Group, Yamagiwa, BARAKA, AB InBev Efes Ukraine, Мережа аптек «9−1-1», Linkos Group, MSP (Mastery Presents), Shchennikova & Partners Law office, ГенКод Діагностик, Адвокатське об’єднання ALERTES, AXIMUS LAW FIRM, Detailing 4К.
Інформаційну підтримку заходу надають: «Ми-Україна+», «Ми-Україна», РБК-Україна, 33 канал, Mind UA, медіахолдинг «Апостроф», «Коментарі», Delo.ua, «Мінфін», Finance.ua, SPEKA, «Ділова столиця», Marie Claire Ukraine. Business PRO, GLORY Magazine, Best People Club, BUT.IN.UA, Super Lady, Infovision, ProfBuild, Power Mental Health / Mental Innovation Group, Trembita PR Agency, Рекламний холдинг Megapolis+ Бізнес-видання «ПЕРШИЙ БІЗНЕСОВИЙ | BIZ» продовжує розвивати платформу для професійної комунікації, обміну досвідом та посилення співпраці між представниками українського бізнесу.
За матеріалами:
Finance.ua
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