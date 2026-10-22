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🚗 До Дня автомобіліста ще кілька днів, а знижки від Finance.ua вже тут

Страхування
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🚗 До Дня автомобіліста ще кілька днів, а знижки від Finance.ua вже тут
🚗 До Дня автомобіліста ще кілька днів, а знижки від Finance.ua вже тут
25 жовтня в Україні відзначають День автомобіліста. І ми вирішили не чекати самого свята, а підготувати для водіїв вигідні пропозиції заздалегідь. 😉
З 22 до 25 жовтня діють святкові пропозиції за промокодом ПОЇХАЛИ26:
🚘 20% знижки на Автоцивілку;
🌍 25% знижки на Зелену картку від ТАС;
⛽ сертифікати на пальне WOG при оформленні каско:
  • на 500 грн — при вартості договору від 10 000 грн;
  • на 1000 грн — при вартості договору від 20 000 грн.
Обирайте свою пропозицію, оформлюйте страхування вигідніше й нехай кожна поїздка буде з приємними бонусами! 💙

Оформити страхування

За матеріалами:
Finance.ua
СтрахуванняАвтострахуванняКаско
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