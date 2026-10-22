🚗 До Дня автомобіліста ще кілька днів, а знижки від Finance.ua вже тут

25 жовтня в Україні відзначають День автомобіліста. І ми вирішили не чекати самого свята, а підготувати для водіїв вигідні пропозиції заздалегідь. 😉

З 22 до 25 жовтня діють святкові пропозиції за промокодом ПОЇХАЛИ26:

🚘 20% знижки на Автоцивілку

🌍 25% знижки на Зелену картку від ТАС;

⛽ сертифікати на пальне WOG при оформленні каско

на 500 грн — при вартості договору від 10 000 грн;

— при вартості договору від 10 000 грн; на 1000 грн — при вартості договору від 20 000 грн.