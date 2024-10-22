У керівниці МСЕК Миколаївщини знайшли понад $450 тисяч та російський паспорт її сина — Finance.ua

У керівниці МСЕК Миколаївщини знайшли понад $450 тисяч та російський паспорт її сина
Служба безпеки викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 450 тис. доларів та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами.
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Більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина — інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт.
За наявними даними, молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві рф в Одесі до початку повномасштабної війни.
Також для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири.
За даними слідства, протягом 2015−2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більше 2 млн грн.
Крім того встановлено, що у 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат.
На підставі отриманих матеріалів вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру.
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