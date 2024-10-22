У керівниці МСЕК Миколаївщини знайшли понад $450 тисяч та російський паспорт її сина — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У керівниці МСЕК Миколаївщини знайшли понад $450 тисяч та російський паспорт її сина

Кримінал
47
У керівниці МСЕК Миколаївщини знайшли понад $450 тисяч та російський паспорт її сина
У керівниці МСЕК Миколаївщини знайшли понад $450 тисяч та російський паспорт її сина
Служба безпеки викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 450 тис. доларів та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами.
Читайте також
Більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина — інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт.
За наявними даними, молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві рф в Одесі до початку повномасштабної війни.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Також для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири.
За даними слідства, протягом 2015−2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більше 2 млн грн.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Крім того встановлено, що у 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат.
На підставі отриманих матеріалів вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.