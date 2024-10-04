6 млн у різних валютах: на Хмельниччині ДБР викрило керівника пенсійного фонду і його матір — Finance.ua
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6 млн у різних валютах: на Хмельниччині ДБР викрило керівника пенсійного фонду і його матір

Кримінал
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6 млн у різних валютах: на Хмельниччині ДБР викрило керівника пенсійного фонду і його матір
6 млн у різних валютах: на Хмельниччині ДБР викрило керівника пенсійного фонду і його матір
Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.
Про це повідомляє ДБР.
Син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.
Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено $100 000, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 000, понад ₴5 млн, брендові прикрасі та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.
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Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Також, правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на ₴48 млн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже $2,3 млн.
Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
За матеріалами:
Finance.ua
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