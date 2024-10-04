6 млн у різних валютах: на Хмельниччині ДБР викрило керівника пенсійного фонду і його матір — Finance.ua

6 млн у різних валютах: на Хмельниччині ДБР викрило керівника пенсійного фонду і його матір Сьогодні 12:35 — Кримінал

6 млн у різних валютах: на Хмельниччині ДБР викрило керівника пенсійного фонду і його матір

Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

Про це повідомляє ДБР.

Син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.

Фото: ДБР

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено $100 000, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 000, понад ₴5 млн, брендові прикрасі та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

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Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Фото: ДБР

Також, правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на ₴48 млн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м 2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже $2,3 млн.

Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

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