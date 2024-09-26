ДБР виявило нове майно родичів Медведчука та Козака на 16 млн гривень — Finance.ua
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ДБР виявило нове майно родичів Медведчука та Козака на 16 млн гривень

Кримінал
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Суд арештував нову партію майна підприємства «Бетонбуд», яке його власники — рідні брати колишніх нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака приховали від фіскальних органів. Майно передали управлінню Національному агентству з виявлення активів (АРМА).
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
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Правоохоронці встановили, що на балансі підприємства, яке ДБР передало в управління держави, перебуває необліковане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення. Загальна вартість виявленого майна складає майже 16 млн грн.
Раніше за клопотанням Бюро в управління держави перейшов завод з виробництва цегли у Львівській області вартістю понад 5 млн доларів США. Підприємство роками ухилялося від сплати податків, скеровуючи прибутки на фінансування збройної агресії росії проти України. У червні ДБР у взаємодії з СБУ повідомило про підозри фігурантам розслідування.
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Також було арештовано і передано в управління держави майно, яке фігуранти встигли переписати на наближених осіб.
Окрім того, корпоративні права та майно кількох підприємств, кінцевими власниками якого є Медведчук та Козак, вартістю майже 400 млн грн, також передані у власність держави.
За матеріалами:
Finance.ua
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