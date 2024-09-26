АРМА продало одинадцять годинників Медведчука за 3,3 мільйона — Finance.ua

АРМА продало одинадцять годинників Медведчука за 3,3 мільйона
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на другому онлайн-аукціоні реалізувало частину колекції годинників Віктора Медведчука на загальну суму 3,3 млн грн.
Про це повідомила пресслужба АРМА.
Аукціон відбувся 25 вересня на платформі Prozorro. Продажі, в ньому взяло участь 24 учасники.
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Зазначається, що всього на торги було виставлено 12 годинників, з яких продано 11. Ще відносно одного годинника марки Dolce & Gabbana торги не відбулися. Тож цей лот буде реалізовано на наступному аукціоні.
Найдорожчим лотом став Breguet 4416К. Його новий власник запропонував 1,12 млн грн при стартовій ціні у 929,5 тис. грн.
На попередньому аукціоні серед лотів був годинник Parmigiani Fleurier із зображенням Оксани Марченко. Його продали за 485 тисяч гривень. Тоді реалізували 8 годинників.
За інформацію АРМА, загальна сума реалізації сягнула майже 3,3 млн грн, які надалі будуть спрямовані на купівлю військових облігацій.
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Наразі представники нацагентства надіслали відповідні листи до правоохоронних органів з метою перевірки переможців торгів на предмет причетності або зв’язків з представниками країни-агресора, або ж власника арештованого активу.
Як повідомлялося, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало перші 8 годинників з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на загальну суму майже 3,6 млн грн.
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