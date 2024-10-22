МСЕК та інвалідність прокурорів. Зеленський видав указ і анонсував кадрові рішення — Finance.ua
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МСЕК та інвалідність прокурорів. Зеленський видав указ і анонсував кадрові рішення

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МСЕК та інвалідність прокурорів. Зеленський видав указ і анонсував кадрові рішення
МСЕК та інвалідність прокурорів. Зеленський видав указ і анонсував кадрові рішення
Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживання посадовими особами при отриманні інвалідності, йдеться у повідомленні на сторінці Facebook президента. Потрібні кадрові рішення і «політична відповідальність» Генпрокурора, заявив Зеленський.
Президент заслухав доповіді голови СБУ Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про перевірки і розслідування кримінальних правопорушень. Зеленський зазначив, що встановлено багато фактів порушень та «очевидно фальшивих інвалідностей посадовців».
Доповідали премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики Оксана Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні. Окремо РНБО розглянула ситуацію в системі органів прокуратури. Доповідав Генеральний прокурор Андрій Костін, йдеться у повідомленні.
Зеленський зазначив, що затвердив указом перелік рішень РНБО, «які повернуть справедливість».
Йдеться, зокрема, про цифровізацію процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, перевірку декларацій членів МСЕК, перевірку й перегляд необґрунтованих рішень про інвалідність посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.
«Вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною. Доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України», — заявив президент Володимир Зеленський.
За матеріалами:
Forbes.ua
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