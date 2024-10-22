Генпрокурор Костін йде у відставку після скандалів із МСЕК — Finance.ua

Генпрокурор Костін йде у відставку після скандалів із МСЕК Вчора 17:40

Генпрокурор Костін йде у відставку після скандалів із МСЕК

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що подає у відставку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

«Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України. Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність. Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора», — заявив Костін.

Нагадаємо, раніше викрили керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, який обіймає посаду в управлінні Пенсійного фонду, на незаконному збагаченні та махінаціях з медичними документами.

Офіс генпрокурора розпочав перевірку інформації про те, що майже всі прокурори на Хмельниччині оформили групу інвалідності та успішно отримують державні пенсії.

У керівниці МСЕК Миколаївщини знайшли понад $450 тисяч та російський паспорт її сина.

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