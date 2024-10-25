Уряд затвердив план протидії корупції у МСЕК — Finance.ua

Уряд затвердив план протидії корупції у МСЕК Сьогодні 16:28 — Казна та Політика

Уряд затвердив план протидії корупції у МСЕК

Кабінет Міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на виконання рішень РНБО та президента.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.

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«Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки. У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК», — зазначив Шмигаль.

Крім того, Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів. А МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроекти щодо комплексної реформи МСЕК.

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«У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів», — наголосив прем’єр-міністр.

Глава уряду додав, що за результатами виконання рішень президента та РНБО будуть відповідні висновки.

Довідка Finance.ua:

Зеленський провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживанням посадовими особами при отриманні інвалідності. Зеленський зазначив, що затвердив указом перелік рішень РНБО, «які повернуть справедливість»;

генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що подає у відставку.



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