Уряд затвердив план протидії корупції у МСЕК — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд затвердив план протидії корупції у МСЕК

Казна та Політика
14
Уряд затвердив план протидії корупції у МСЕК
Уряд затвердив план протидії корупції у МСЕК
Кабінет Міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на виконання рішень РНБО та президента.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.
Читайте також
«Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки. У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК», — зазначив Шмигаль.
Крім того, Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів. А МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроекти щодо комплексної реформи МСЕК.
Читайте також
«У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів», — наголосив прем’єр-міністр.
Глава уряду додав, що за результатами виконання рішень президента та РНБО будуть відповідні висновки.

Довідка Finance.ua:

  • Зеленський провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживанням посадовими особами при отриманні інвалідності. Зеленський зазначив, що затвердив указом перелік рішень РНБО, «які повернуть справедливість»;
  • генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що подає у відставку.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.