В Україні реформують роботу МСЕК — Finance.ua

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В Україні реформують роботу МСЕК

Казна та Політика
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В Україні реформують роботу МСЕК
В Україні реформують роботу МСЕК
В Україні планують реформувати роботу медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Зміни торкнуться, зокрема, медичної та соціальної частини.
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
Як він розповів в етері телемарафону, питання реформування МСЕК — на порядку денному, і його опрацьовують по двох траєкторіях. Перша — це точкові зміни, які спрощують процес проходження експертизи та повинні запобігати маніпуляціям та «гонінням по колу» тих, хто потребує проходження МСЕК та у подальшому — встановлення інвалідності.
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«Другий великий блок — це загальна реформа медико-соціальної експертизи. Це ще більш складний процес, оскільки медико-соціальна експертиза — це два поняття: медична складова і соціальна складова. Над цим працюємо по різних треках», — продовжив Ляшко.
Зазначається, що міністерство отримало понад 3 тисячі скарг щодо роботи МСЕК. Ляшко додав, що після отримання заяв від громадян, до центрів МСЕК скеровуються перевірки, «для того, щоб подивитися, чи скарги підтверджуються, чи не підтверджуються». У цьому звʼязку він закликав громадян звертатися на гарячі лінії.
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«Щодо Хмельницької МСЕК, наприклад, одразу за результатами скарг була направлена перевірка, і було інформування голови обласної адміністрації, щоб працювали з обласною МСЕК, бо ми бачимо, там були проблеми. Пропрацювали — результати ви всі бачили минулого тижня», — констатував Віктор Ляшко.
За матеріалами:
УНІАН
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