Працівники Одеського медзакладу підозрюються в корупційній схемі на понад 3,7 млн грн — Finance.ua

Працівники Одеського медзакладу підозрюються в корупційній схемі на понад 3,7 млн грн
Працівники Одеського медзакладу підозрюються в масштабному розкраданні бюджетних коштів на понад 3,7 млн грн.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Про підозру повідомили 2 керівникам та 7 працівникам підстанцій екстреної медичної допомоги КНП «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської облради.
Їм інкримінували внесення неправдивих відомостей до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).
За даними слідства, керівники двох з підстанцій екстреної медичної допомоги розробили злочинні схеми із заволодіння бюджетними коштами, виділеними для виплати заробітної плати працівникам цих медустанов. До своїх «бізнес-планів» посадовці залучили підлеглих — старших фельдшерів, фельдшерів та лікарів.
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Підозрювані систематично вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу, вказуючи, що медпрацівники виконували свої обов’язки, хоча частина перебувала за кордоном без належно оформленої відпустки, а інші взагалі не з’являлися на роботі. Нарахована їм заробітна плата у подальшому розподілялася між учасниками схеми.
У такий спосіб з листопада 2019 року по лютий 2024 року зловмисники заволоділи бюджетними коштами на суму понад 3,7 млн гривень.
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