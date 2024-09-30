У Львові поліція затримала угруповання, яке планувало випустити 100 тис. підроблених доларів на ринок — Finance.ua

У Львові поліція затримала угруповання, яке планувало випустити 100 тис. підроблених доларів на ринок Сьогодні 18:12 — Кримінал

У Львові поліція затримала угруповання, яке планувало випустити 100 тис. підроблених доларів на ринок

У Львові поліція затримала угруповання, яке планувало випустити 100 тис. підроблених доларів.

Банкноти 2006 року номіналом 100 доларів ділки збували через пункти обміну валют в регіоні або купляли за фальшивку побутову техніку та ґаджети.

Поліцейські затримали організаторів та п’ятьох учасників організованої групи. Збувачі отримували 20% винагороди від суми реалізованих коштів. У них вилучили 23 000 доларів, з яких 17 000 — фальшивих.

Про це повідомила Нацполіція.

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Організували угруповання двоє мешканців області 24 та 29 років. Молодший, як безпосередній лідер, координував дії інших учасників, зберігав підробку, визначав місця збуту фальшивки, проводив інструктажі та розподіляв винагороду між усіма членами групи. Інший надав її збувачам, попередньо перевіривши чи приймають вказані купюри у пунктах обміну валют, звітував перед лідером угруповання та передавав йому отримані від реалізації фальшиві гроші.

П’ятеро учасників групи підшукували збувачів, які отримували 20% винагороди від суми реалізованих коштів, виконували функції водіїв та безпосередньо самі реалізовували підробку.

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100 доларові банкноти 2006 року випуску старого зразку збували через пункти обміну валют у різних містах області невеликими сумами — від 1 000 до 3 500 доларів. Також розраховувалися під час покупки техніки чи ґаджетів.

За оперативними даними, ділки планували випустити на споживчий ринок 100 тис. фальшивих доларів. Щоб завадити злочинним намірам, правоохоронці провели заходи для їх затримання.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення затримали сімох фігурантів. За результатами обшуків слідчі вилучили 221 000 гривень, понад 23 000 доларів, з яких 17 000 — підробка, 9 автівок преміумкласу, чорнові записи.

Детективи ТУ БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомили затриманим учасникам організованої групи про підозру ч. 2 та 3 ст. 199 (зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України.

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Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи: шістьом — тримання під вартою із правом внесення застави від 242 240 гривень до 4 000 000, ще одному — нічний домашній арешт.

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