Українські та чеські правоохоронці викрили учасників міжнародної злочинної організації, які ошукали громадян ЄС на майже 56 млн грн — Finance.ua

Українські та чеські правоохоронці викрили учасників міжнародної злочинної організації, які ошукали громадян ЄС на майже 56 млн грн Сьогодні 17:20 — Кримінал

Українські та чеські правоохоронці викрили учасників міжнародної злочинної організації, які ошукали громадян ЄС на майже 56 млн грн, Фото: gp.gov.ua

Правоохоронні органи України та Чеської Республіки припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка ошукала понад 100 громадян ЄС на майже 56 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, оборудку у 2023 році організував на території нашої держави громадянин України. До неї він залучив жителів кількох регіонів та іноземців, які володіли чеською й іншими мовами для спілкування з потерпілими.

Як працювала схема

Представники колцентрів телефонували жертвам під виглядом працівників банку та повідомляли про злам банківських рахунків. Вони пропонували тимчасово переказати кошти на інші «безпечні рахунки» або придбати криптовалюту за вигідним курсом. Під час дзвінків використовували так звану заміну телефонного номера. У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби підтримки банку.

Скільки людей постраждали

Наразі члени спільної слідчої групи задокументували обставини шахрайського заволодіння коштами більше 100 громадян Чеської Республіки на загальну суму понад 30 млн чеських крон, що еквівалентно майже 56 млн грн.

Що знайшли правоохоронці

За результатами комплексу заходів правоохоронці затримали трьох іноземних громадян — членів злочинної організації, яких розшукували чеські компетентні органи через міжнародні канали Інтерполу.

Під час обшуків на території Кіровоградської, Дніпропетровської та Київської областей вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки та інші речові докази, зокрема готівкові кошти у сумі понад 68 тис. доларів США, а також євро і гривню, якими заволоділи учасники злочинної організації.

Наразі трьох затриманих іноземних громадян, які вчиняли кримінальні правопорушення на території України, видано на запит компетентних органів Чеської Республіки у порядку екстрадиції.

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