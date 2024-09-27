Коломойському зменшили заставу на 50 млн грн — Finance.ua

Коломойському зменшили заставу на 50 млн грн Сьогодні 12:17 — Кримінал

Коломойському зменшили заставу на 50 млн грн

Київський апеляційний суд зменшив розмір застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на понад 50 млн грн — до 1,827 млрд грн.

Відповідне рішення було схвалено 26 вересня на засіданні суду.

Апеляційний суд частково задовольнив скаргу адвоката В’ячеслава Краглевича, скасувавши ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 29 серпня 2024 року і постановив нову ухвалу.

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«Змінити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу раніше застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави у розмірі (…) 1 млрд 827 млн 352 тис. 580 гривень», — оголосив суддя.

Як відзначив адвокат В’ячеслав Краглевич, ухвала Шевченківського районного суду Києва від 29 серпня 2024 року про зміну запобіжного заходу Коломойському із тримання під вартою на заставу у розмірі 1 млрд 877 млн 360 тис грн була винесена із порушенням норм процесуального закону.

Захисник вважає, що Коломойського не мали права тримати під вартою, бо 2 вересня 2024 року спливав річний строк тримання під вартою.

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Як відзначив адвокат, стороною обвинувачення у самому клопотанні не враховане обов’язкове для виконання рішення Лондонського суду, у якому Коломойського обмежили у видатках на суму в 20 тис. фунтів на тиждень.

Краглевич наголосив, що його підзахисний не буде сплачувати визначену заставу, бо вважає дане кримінальне провадження безпідставним та необґрунтованим.

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