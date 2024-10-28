Хто виконуватиме функції МСЕК — рішення уряду — Finance.ua
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Хто виконуватиме функції МСЕК — рішення уряду

Казна та Політика
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Хто виконуватиме функції МСЕК — рішення уряду
Хто виконуватиме функції МСЕК — рішення уряду
Функції центральної МСЕК виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.
Відповідний наказ підписав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, йдеться на офіційному сайті МОЗ.
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«За рішенням МОЗ України, виконання функцій Центральної МСЕК, зокрема щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня, повністю передано до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ в місті Дніпро, де впродовж 2024 року МОЗ створювалась необхідна матеріально-технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей», — йдеться в повідомленні.
У відомстві нагадали, що під час останнього засідання уряду були прийняті зміни до Положення про медико-соціальну експертизу, які дозволяють МОЗ покладати права та обов’язки Центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління МОЗ, та має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.
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При цьому, згідно з чинним законодавством, міністерство утворює та призначає керівника лише Центральної МСЕК, яка здійснює організаційно-методичні функції. Регіональні МСЕК, а це 328 комісій, з яких 25 обласних бюро та понад 300 центрально-міських та міжрайонних комісій, підпорядковані обласним радам.
«Алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Якщо ваша справа була направлена на оскарження до Центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена», — додало МОЗ.

Довідка Finance.ua:

  • президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.
  • уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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