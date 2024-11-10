Ветерани та особи з інвалідністю залучатимуться до очищення та розмінування територій — Finance.ua

Ветерани та особи з інвалідністю залучатимуться до очищення та розмінування територій Сьогодні 09:21

Ветерани та особи з інвалідністю залучатимуться до очищення та розмінування територій, Фото: Getty Images

Міністерство оборони України запускає новий проєкт, спрямований на залучення жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю до протимінної діяльності.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Зазначається, що однією з основних цілей протимінної діяльності Міністерства оборони є забезпечення рівних можливостей для працевлаштування в цій сфері.

«Сьогодні велика увага приділяється впровадженню політик, що забезпечують рівний доступ до роботи у сфері протимінної діяльності, створення спеціалізованих навчальних програм, які включатимуть як технічні, так і нетехнічні навички, необхідні для роботи у цій сфері», — розповів начальник управління протимінної діяльності — заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олег Шуварський.

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За його словами четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, уже працевлаштувалися в міжнародній організації The Halo Trust.

Там вони займаються аналізом супутникових знімків та даних з БПЛА для виявлення замінованих територій.

щонайменше $37 млрд. Нагадаємо, за словами координатора Української асоціації гуманітарного розмінування та відновлення Андрія Савареця, для розмінування території України необхідно

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