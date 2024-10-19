Фахівець назвав суму, необхідну для розмінування України — Finance.ua

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Фахівець назвав суму, необхідну для розмінування України

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Фахівець назвав суму, необхідну для розмінування України
Фахівець назвав суму, необхідну для розмінування України, Фото: armyinform
Для розмінування території України необхідно щонайменше $37 млрд.
Про це розповів Андрій Саварець, координатор Української асоціації гуманітарного розмінування та відновлення, в інтерв’ю NV.
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«Коли Світовий банк робив оцінку вартості розмінування, зазначено було, що Україна потребує $37 млрд, а хтось називає цифру і $50 млрд. Це якраз керуючись таким класичним підходом розмінування вручну», — заявив фахівець.

Скільки кв. км України залишаються замінованими

Андрій Саварець зауважив, що, за останніми даними, 142 тис. км кв. української території є замінованою.
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Саварець зазначив, що цей показник знизився порівняно з попередньою оцінкою у 174 тис. кв. км завдяки нетехнічному обстеженню, яке дозволило виключити частину територій із замінованих. Однак ситуація залишається складною, оскільки бойові дії тривають.
Нагадаємо, збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять 11,2 мільярда доларів щорічно. Це еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році. Найбільші втрати — через скорочення експорту агропродукції та зменшення надходжень місцевих податків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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