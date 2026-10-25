Мільйони українців ризикують залишити домівки через регулярні російські удари по інфраструктурі, пошкоджене житло та здорожчання життя. Міжнародна організація з міграції прогнозує значні труднощі з базовими послугами.

Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву міграційного агентства ООН, через різке зниження температури українські родини відчують гострий дефіцит стабільного опалення, електроенергії та питної води.

Яку ситуацію прогнозують представники ООН в Україні

Заступник голови місії МОМ в Україні Деян Кесерович зазначив, що масштаб руйнувань цивільної інфраструктури створює серйозну небезпеку для жителів міст і сіл.

«Зима в Україні наближається, і для багатьох українців найближчі місяці можуть стати найважчими з початку повномасштабної війни», — заявив Деян Кесерович.

Мільйони переселенців повертаються до пошкоджених осель

За даними організації, з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році майже 3,6 мільйона людей і далі перебувають у статусі внутрішньо переміщених осіб у межах країни.

Водночас близько 3,8 мільйона громадян уже повернулися до своїх домівок після евакуації. Більшість із них змушена облаштовувати побут у частково зруйнованих або серйозно пошкоджених будинках, які складно обігріти під час сильних морозів.

Раніше Finance.ua писав , що Молдова готова прийняти нову хвилю українських біженців, якщо взимку Україна зіткнеться з особливо складними умовами.