Молдова готується до нової хвилі біженців з України взимку

Молдова готова прийняти нову хвилю українських біженців, якщо взимку Україна зіткнеться з особливо складними умовами.

Про це президентка Молдови Мая Санду заявила 8 жовтня під час форуму в Кишиневі, повідомляє NewsMaker.

Колишній прем’єр-міністр Дорін Речан, спеціальний посланник президентки з питань розвитку та стійкості, уточнив, що країна також готується надавати Україні логістичну й енергетичну підтримку та посилювати захист власної енергетичної інфраструктури.

Молдова готова прийняти нових українських біженців

За словами Маї Санду, з 2022 року до Молдови прибув понад мільйон українців, які рятувалися від війни. Близько 100 тисяч із них залишилися в країні.

«Якщо ця зима в Україні виявиться такою ж суворою, як очікують усі, ми готові прийняти стільки людей, скільки потребуватимуть безпечного місця», — заявила президентка Молдови.

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Під час форуму Дорін Речан також підтвердив, що влада готується до можливого збільшення кількості біженців з України.

«Так, це частина наших планів. Молдова має досвід реагування на надзвичайні ситуації», — зазначив він.

Енергетична та логістична підтримка України

Підготовка до можливої гуманітарної кризи — не єдиний напрям роботи молдовської влади. Речан наголосив, що електричні мережі Молдови та України взаємопов’язані, тому важливо інвестувати в захист енергетичної інфраструктури обох країн.

«Ми працюватимемо за всіма цими напрямами: гуманітарним, логістичним, а також енергетичним», — сказав колишній прем’єр-міністр.

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Водночас на запитання, чи зможе Молдова постачати електроенергію Україні в разі руйнування української енергомережі, Речан відповів негативно. Однак, за його словами, через територію Молдови можна буде транспортувати електроенергію з Румунії.

ЄС допомагатиме Україні захищати енергосистему

Керівниця підрозділу з питань Європейського фонду миру Європейської служби зовнішніх дій Дорота Длоучі-Суліга заявила, що Європейський Союз підтримуватиме українську енергосистему. Допомога передбачатиме постачання генераторів, щоб запобігти найгіршому сценарію взимку.

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За її словами, з 2022 року ЄС також допомагає Молдові посилювати спроможність приймати біженців. Водночас вона не уточнила, чи готує Євросоюз окремий план підтримки Молдови та інших країн, які можуть прийняти нову хвилю українців цієї зими.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив , що мешканцям, які мають друзів або родичів за межами Києва, варто розглянути можливість тимчасового переїзду.