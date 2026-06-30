Українці в Молдові зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Українці в Молдові зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

Українці, які проживають у Республіці Молдова, отримають можливість набувати громадянство України у спрощеному порядку. Уряд України включив Молдову до переліку держав, на громадян яких поширюється відповідний механізм.

Це питання прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорила з прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну, повідомляє Урядовий портал.

Спрощення процедури отримання громадянства

За словами Свириденко, рішення є логічним кроком з огляду на тісні зв’язки між двома державами.

«Для наших країн це закономірний крок. Нас об’єднує спільний кордон, спільний шлях до Європейського Союзу та взаємна підтримка в умовах російської агресії. У Молдові живе велика українська громада, і ми хочемо, щоб люди мали простіший доступ до українського громадянства. Наступне завдання — зробити процедуру максимально зручною», — зазначила глава українського уряду.

Дистанційне складання іспитів

Наразі для набуття громадянства України необхідно скласти іспити з української мови, Конституції України та історії України. Водночас зробити це можна лише на території України.

Уряд працює над можливістю дистанційного складання іспитів для заявників, які перебувають за кордоном.

Також потрібно врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи, щоб люди могли отримати український паспорт без зайвих перешкод.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що липні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, який дозволить мільйонам українців за кордоном офіційно зберігати зв’язок із батьківщиною. «Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу — мільйонів українців на всіх континентах», — заявляв тоді президент.

16 січня 2026 року набув чинності закон , який запроваджує інститут множинного громадянства. Згідно із законом, громадяни України можуть набувати громадянство інших держав, перелік яких визначатиме Кабінет Міністрів України.

У травні 2026 року Кабінет Міністрів розширив перелік держав, громадяни яких можуть набувати громадянство України у спрощеному порядку.

Тепер перелік доповнили такими державами: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швейцарія та Швеція.

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