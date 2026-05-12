Кабмін розширив перелік країн для спрощеного набуття громадянства України Вчора 15:25

Кабінет Міністрів розширив перелік держав, громадяни яких можуть набувати громадянство України у спрощеному порядку.

Про це свідчить постанова уряду № 589 від 8 травня 2026 року.

До переліку додали понад 20 держав

Раніше до списку входили Канада, Німеччина, Польща, США та Чехія.

Тепер перелік доповнили такими державами: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швейцарія та Швеція.

У жовтні 2025 року уряд затвердив критерії для визначення іноземних держав, з якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.

Що відомо про множинне громадянство для українців

У липні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, який дозволить мільйонам українців за кордоном офіційно зберігати зв’язок із батьківщиною. «Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу — мільйонів українців на всіх континентах», — заявляв тоді президент.

Закон передбачає, що українці можуть мати громадянство інших держав, окрім випадків, передбачених у спеціальних винятках. Найбільше ця норма орієнтована на українську діаспору в країнах ЄС, США, Канаді, Австралії та інших демократичних країнах.

16 січня 2026 року набув чинності закон , який запроваджує інститут множинного громадянства. Згідно із законом, громадяни України можуть набувати громадянство інших держав, перелік яких визначатиме Кабінет Міністрів України.

Закон запроваджує інститут множинного громадянства, який дозволяє громадянам України отримувати паспорти інших держав без втрати українського громадянства. Кількість іноземних громадянств не обмежується. Для українців, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення, закон створює можливість отримати громадянство країни перебування та водночас зберегти українське громадянство.

Отримання громадянства в європейських країнах часто є тривалим і складним процесом. У більшості держав для цього потрібно прожити кілька років, скласти мовні іспити, підтвердити стабільні доходи та пройти процедури інтеграції в суспільство. За посиланням розповідаємо, у яких країнах Європи найважче отримати паспорт у 2026 році та які вимоги діють для мігрантів.

