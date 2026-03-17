У яких країнах Європи найважче отримати громадянство у 2026 році Сьогодні 08:05 — Світ

Паспорт країни Європейського Союзу відкриває широкі можливості

Правила натуралізації у різних країнах Європи суттєво відрізняються. Із посиланням на Visit Ukraine розповідаємо, у яких країнах Європи найважче отримати паспорт у 2026 році та які вимоги діють для мігрантів.

Отримання громадянства в європейських країнах часто є тривалим і складним процесом. У більшості держав для цього потрібно прожити кілька років, скласти мовні іспити, підтвердити стабільні доходи та пройти процедури інтеграції в суспільство.

Топ країн Європи з найскладнішим отриманням громадянства у 2026 році

Швеція

Тривалий час система натуралізації у Швеції вважалася доволі лояльною, однак влада планує значно посилити правила вже у 2026 році.

Основні вимоги:

проживання — 5 років, але планується збільшення до 8 років;

обов’язковий мовний тест приблизно на рівні B1 з червня 2026 року;

стабільний дохід — близько 20 000 крон на місяць;

середній термін розгляду заяви — до 47 місяців;

вартість подачі — близько 120 євро, але її планують підвищити до 250 євро.

Подвійне громадянство у Швеції дозволене.

Німеччина

У 2024 році Німеччина реформувала законодавство про громадянство та скоротила строк натуралізації, однак сама процедура залишається досить бюрократичною.

Основні вимоги:

проживання — 5 років;

знання німецької мови — рівень B1;

складання тесту про законодавство та життя у країні;

підтвердження фінансової самостійності;

вартість подачі — близько 255 євро.

Після реформи подвійне громадянство дозволене.

Франція

Однією з основних складностей у Франції є високі мовні вимоги.

Основні умови:

проживання — 5 років (іноді 2 роки після навчання у французькому університеті);

знання французької мови — рівень B2;

іспит на інтеграцію та знання суспільства;

сувора перевірка фінансової стабільності;

вартість подачі — 255 євро.

Подвійне громадянство дозволене.

Читайте також З 2026 року Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців

Іспанія

Іспанія має одну з найдовших стандартних процедур натуралізації у Європі.

Основні вимоги:

проживання — 10 років;

знання іспанської — рівень A2;

складання тесту про культуру та державний устрій;

після схвалення необхідно скласти присягу королю Іспанії;

вартість подачі — близько 104 євро.

Подвійне громадянство дозволене лише для громадян окремих країн.

Італія

В Італії отримання паспорта часто затягується через довгий строк проживання та тривалий розгляд заяв.

Основні вимоги:

проживання — 10 років (або 4 роки для громадян ЄС);

знання італійської мови — рівень B1;

підтвердження стабільного доходу;

розгляд заяви — 24−36 місяців;

вартість подачі — близько 250 євро.

Подвійне громадянство дозволене.

Читайте також Рейтинг найсильніших паспортів 2026 року

Австрія

Австрійська система натуралізації вважається однією з найсуворіших у Європі.

Основні вимоги:

проживання — 10 років, з яких 5 років із постійним місцем проживання;

знання німецької мови — рівень B1;

тест на громадянство;

підтвердження фінансової незалежності;

загальна вартість процедури може перевищувати 1 300 євро.

Подвійне громадянство у більшості випадків не дозволене.

Данія

Данія має одні з найжорсткіших вимог до отримання громадянства в Європі.

Основні умови:

проживання — приблизно 9 років;

знання данської мови — рівень B2;

складний тест на громадянство;

обов’язкова церемонія з рукостисканням чиновника;

вартість подачі — близько 800 євро.

Подвійне громадянство дозволене.

Читайте також Куди поїхати в Європі у березні: рейтинг найкращих міст

Швейцарія

Складність натуралізації у Швейцарії пов’язана з багаторівневою системою ухвалення рішення.

Основні вимоги:

проживання — 10 років;

рішення ухвалюють федеральна влада, кантон і місцева громада;

знання мови — A2 письмово та B1 усно;

важлива активна інтеграція у місцеву спільноту;

вартість подачі — від 90 євро плюс місцеві збори.

Подвійне громадянство дозволене.

Норвегія

Після дозволу на подвійне громадянство кількість заяв на натуралізацію у Норвегії суттєво зросла.

Основні вимоги:

проживання — 5−8 років;

знання норвезької мови — рівень B1;

тест із суспільствознавства;

вартість подачі — близько 555 євро.

Подвійне громадянство дозволене.

Чому отримати паспорт складно

Головними причинами складності натуралізації у цих країнах є тривалі строки проживання, високі вимоги до знання мови, перевірки фінансової стабільності та складні бюрократичні процедури.

Водночас навіть у державах із суворими правилами громадянство залишається досяжним для тих, хто тривалий час проживає в країні, працює, сплачує податки та інтегрується у місцеве суспільство.

