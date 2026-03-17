Місце для вашої реклами

У яких країнах Європи найважче отримати громадянство у 2026 році

Світ
Паспорт країни Європейського Союзу відкриває широкі можливості
Правила натуралізації у різних країнах Європи суттєво відрізняються. Із посиланням на Visit Ukraine розповідаємо, у яких країнах Європи найважче отримати паспорт у 2026 році та які вимоги діють для мігрантів.
Отримання громадянства в європейських країнах часто є тривалим і складним процесом. У більшості держав для цього потрібно прожити кілька років, скласти мовні іспити, підтвердити стабільні доходи та пройти процедури інтеграції в суспільство.

Топ країн Європи з найскладнішим отриманням громадянства у 2026 році

Швеція

Тривалий час система натуралізації у Швеції вважалася доволі лояльною, однак влада планує значно посилити правила вже у 2026 році.
Основні вимоги:
  • проживання — 5 років, але планується збільшення до 8 років;
  • обов’язковий мовний тест приблизно на рівні B1 з червня 2026 року;
  • стабільний дохід — близько 20 000 крон на місяць;
  • середній термін розгляду заяви — до 47 місяців;
  • вартість подачі — близько 120 євро, але її планують підвищити до 250 євро.
Подвійне громадянство у Швеції дозволене.

Німеччина

У 2024 році Німеччина реформувала законодавство про громадянство та скоротила строк натуралізації, однак сама процедура залишається досить бюрократичною.
Основні вимоги:
  • проживання — 5 років;
  • знання німецької мови — рівень B1;
  • складання тесту про законодавство та життя у країні;
  • підтвердження фінансової самостійності;
  • вартість подачі — близько 255 євро.
Після реформи подвійне громадянство дозволене.

Франція

Однією з основних складностей у Франції є високі мовні вимоги.
Основні умови:
  • проживання — 5 років (іноді 2 роки після навчання у французькому університеті);
  • знання французької мови — рівень B2;
  • іспит на інтеграцію та знання суспільства;
  • сувора перевірка фінансової стабільності;
  • вартість подачі — 255 євро.
Подвійне громадянство дозволене.
Іспанія

Іспанія має одну з найдовших стандартних процедур натуралізації у Європі.
Основні вимоги:
  • проживання — 10 років;
  • знання іспанської — рівень A2;
  • складання тесту про культуру та державний устрій;
  • після схвалення необхідно скласти присягу королю Іспанії;
  • вартість подачі — близько 104 євро.
Подвійне громадянство дозволене лише для громадян окремих країн.

Італія

В Італії отримання паспорта часто затягується через довгий строк проживання та тривалий розгляд заяв.
Основні вимоги:
  • проживання — 10 років (або 4 роки для громадян ЄС);
  • знання італійської мови — рівень B1;
  • підтвердження стабільного доходу;
  • розгляд заяви — 24−36 місяців;
  • вартість подачі — близько 250 євро.
Подвійне громадянство дозволене.
Австрія

Австрійська система натуралізації вважається однією з найсуворіших у Європі.
Основні вимоги:
  • проживання — 10 років, з яких 5 років із постійним місцем проживання;
  • знання німецької мови — рівень B1;
  • тест на громадянство;
  • підтвердження фінансової незалежності;
  • загальна вартість процедури може перевищувати 1 300 євро.
Подвійне громадянство у більшості випадків не дозволене.

Данія

Данія має одні з найжорсткіших вимог до отримання громадянства в Європі.
Основні умови:
  • проживання — приблизно 9 років;
  • знання данської мови — рівень B2;
  • складний тест на громадянство;
  • обов’язкова церемонія з рукостисканням чиновника;
  • вартість подачі — близько 800 євро.
Подвійне громадянство дозволене.
Швейцарія

Складність натуралізації у Швейцарії пов’язана з багаторівневою системою ухвалення рішення.
Основні вимоги:
  • проживання — 10 років;
  • рішення ухвалюють федеральна влада, кантон і місцева громада;
  • знання мови — A2 письмово та B1 усно;
  • важлива активна інтеграція у місцеву спільноту;
  • вартість подачі — від 90 євро плюс місцеві збори.
Подвійне громадянство дозволене.

Норвегія

Після дозволу на подвійне громадянство кількість заяв на натуралізацію у Норвегії суттєво зросла.
Основні вимоги:
  • проживання — 5−8 років;
  • знання норвезької мови — рівень B1;
  • тест із суспільствознавства;
  • вартість подачі — близько 555 євро.
Подвійне громадянство дозволене.

Чому отримати паспорт складно

Головними причинами складності натуралізації у цих країнах є тривалі строки проживання, високі вимоги до знання мови, перевірки фінансової стабільності та складні бюрократичні процедури.
Водночас навіть у державах із суворими правилами громадянство залишається досяжним для тих, хто тривалий час проживає в країні, працює, сплачує податки та інтегрується у місцеве суспільство.
За матеріалами:
visitukraine.today
ЄСЄвропа
Місце для вашої реклами
