У яких країнах Європи найважче отримати громадянство у 2026 році
Правила натуралізації у різних країнах Європи суттєво відрізняються. Із посиланням на Visit Ukraine розповідаємо, у яких країнах Європи найважче отримати паспорт у 2026 році та які вимоги діють для мігрантів.
Отримання громадянства в європейських країнах часто є тривалим і складним процесом. У більшості держав для цього потрібно прожити кілька років, скласти мовні іспити, підтвердити стабільні доходи та пройти процедури інтеграції в суспільство.
Топ країн Європи з найскладнішим отриманням громадянства у 2026 році
Швеція
Тривалий час система натуралізації у Швеції вважалася доволі лояльною, однак влада планує значно посилити правила вже у 2026 році.
Основні вимоги:
- проживання — 5 років, але планується збільшення до 8 років;
- обов’язковий мовний тест приблизно на рівні B1 з червня 2026 року;
- стабільний дохід — близько 20 000 крон на місяць;
- середній термін розгляду заяви — до 47 місяців;
- вартість подачі — близько 120 євро, але її планують підвищити до 250 євро.
Подвійне громадянство у Швеції дозволене.
Німеччина
У 2024 році Німеччина реформувала законодавство про громадянство та скоротила строк натуралізації, однак сама процедура залишається досить бюрократичною.
Основні вимоги:
- проживання — 5 років;
- знання німецької мови — рівень B1;
- складання тесту про законодавство та життя у країні;
- підтвердження фінансової самостійності;
- вартість подачі — близько 255 євро.
Після реформи подвійне громадянство дозволене.
Франція
Однією з основних складностей у Франції є високі мовні вимоги.
Основні умови:
- проживання — 5 років (іноді 2 роки після навчання у французькому університеті);
- знання французької мови — рівень B2;
- іспит на інтеграцію та знання суспільства;
- сувора перевірка фінансової стабільності;
- вартість подачі — 255 євро.
Подвійне громадянство дозволене.
Іспанія
Іспанія має одну з найдовших стандартних процедур натуралізації у Європі.
Основні вимоги:
- проживання — 10 років;
- знання іспанської — рівень A2;
- складання тесту про культуру та державний устрій;
- після схвалення необхідно скласти присягу королю Іспанії;
- вартість подачі — близько 104 євро.
Подвійне громадянство дозволене лише для громадян окремих країн.
Італія
В Італії отримання паспорта часто затягується через довгий строк проживання та тривалий розгляд заяв.
Основні вимоги:
- проживання — 10 років (або 4 роки для громадян ЄС);
- знання італійської мови — рівень B1;
- підтвердження стабільного доходу;
- розгляд заяви — 24−36 місяців;
- вартість подачі — близько 250 євро.
Подвійне громадянство дозволене.
Австрія
Австрійська система натуралізації вважається однією з найсуворіших у Європі.
Основні вимоги:
- проживання — 10 років, з яких 5 років із постійним місцем проживання;
- знання німецької мови — рівень B1;
- тест на громадянство;
- підтвердження фінансової незалежності;
- загальна вартість процедури може перевищувати 1 300 євро.
Подвійне громадянство у більшості випадків не дозволене.
Данія
Данія має одні з найжорсткіших вимог до отримання громадянства в Європі.
Основні умови:
- проживання — приблизно 9 років;
- знання данської мови — рівень B2;
- складний тест на громадянство;
- обов’язкова церемонія з рукостисканням чиновника;
- вартість подачі — близько 800 євро.
Подвійне громадянство дозволене.
Швейцарія
Складність натуралізації у Швейцарії пов’язана з багаторівневою системою ухвалення рішення.
Основні вимоги:
- проживання — 10 років;
- рішення ухвалюють федеральна влада, кантон і місцева громада;
- знання мови — A2 письмово та B1 усно;
- важлива активна інтеграція у місцеву спільноту;
- вартість подачі — від 90 євро плюс місцеві збори.
Подвійне громадянство дозволене.
Норвегія
Після дозволу на подвійне громадянство кількість заяв на натуралізацію у Норвегії суттєво зросла.
Основні вимоги:
- проживання — 5−8 років;
- знання норвезької мови — рівень B1;
- тест із суспільствознавства;
- вартість подачі — близько 555 євро.
Подвійне громадянство дозволене.
Чому отримати паспорт складно
Головними причинами складності натуралізації у цих країнах є тривалі строки проживання, високі вимоги до знання мови, перевірки фінансової стабільності та складні бюрократичні процедури.
Водночас навіть у державах із суворими правилами громадянство залишається досяжним для тих, хто тривалий час проживає в країні, працює, сплачує податки та інтегрується у місцеве суспільство.
Також за темою
У яких країнах Європи найважче отримати громадянство у 2026 році
Нафтові компанії США отримають рекордні прибутки через війну на Близькому Сході
ЄС і ООН обговорюють аналог «зернового коридору»
В США знайдено літієві поклади вартістю понад 1,5 трлн дол.: чому вони такі цінні
До 5000 злотих штрафу: чому у Польщі краще не купувати бензин «про запас»
У Литві зросла кількість українських біженців