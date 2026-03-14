Куди поїхати в Європі у березні: рейтинг найкращих міст

Гран-Канарія - одне з найкращих туристичних місць Європи для подорожі у березні

Експерти одного з найвідоміших туристичних видавництв у світі, Lonely Planet, склали список напрямків, які найкраще відвідати у березні 2026 року. До рейтингу увійшли одразу чотири міста Європи: від сонячних островів до історичних мегаполісів. Кожне з них пропонує унікальний досвід подорожі саме на початку весни.

Гран-Канарія, Іспанія — ідеальне місце для оздоровчого відпочинку

Гран-Канарія — один із найпопулярніших Канарських островів і чудовий напрямок для тих, хто хоче зустріти весну біля океану. У березні середня температура тут тримається близько 20 °C, а сонце світить понад сім годин на день, що створює комфортні умови для відпочинку на природі.

Острів відомий своїми оздоровчими ретритами, спа-комплексами та йога-програмами, багато з яких зосереджені навколо столиці Лас-Пальмас. Туристи приїжджають сюди, щоб поєднати відпочинок на пляжі з активними прогулянками серед піщаних дюн і вулканічних ландшафтів.

Крім пляжного відпочинку, Гран-Канарія пропонує безліч можливостей для активних мандрівників. Піші маршрути через гори та узбережжя дозволяють побачити різноманітну природу острова, а невеликі прибережні містечка відкривають автентичну атмосферу Канарських островів.

Стамбул, Туреччина — ідеальне місто для гастрономічних відкриттів

Стамбул — одне з тих міст, яке вражає мандрівників у будь-яку пору року, але березень вважається особливо вдалим часом для поїздки. У цей період денна температура зазвичай тримається на рівні 13−16°C, а вночі опускається до 6−9°C, що робить прогулянки містом досить комфортними.

Крім того, туристичний сезон ще не розпочався повною мірою, тому можна насолодитися атмосферою Стамбула без великих натовпів і за більш вигідними цінами на готелі та екскурсії.

Однією з головних причин відвідати Стамбул навесні є його унікальна кухня. Турецька гастрономія поєднує традиції Середземномор’я, Близького Сходу та Балкан, створюючи неймовірне різноманіття смаків.

Тут можна скуштувати все: від простих, але ароматних кебабів до класичних закусок мезе та знаменитих страв із баклажанів, зокрема імам байилди, які вважаються справжнім символом турецької кулінарії.

За останні десятиліття Стамбул перетворився на один із найцікавіших гастрономічних центрів Європи. У місті активно проводять пішохідні гастротури, під час яких туристи можуть досліджувати місцеві ринки, невеликі сімейні ресторани та традиційні пекарні.

Також популярності набули кулінарні школи, де мандрівники можуть навчитися готувати класичні турецькі страви та привезти додому нові кулінарні навички.

Неаполь, Італія — для знайомства з історичними пам’ятками без натовпів туристів

Неаполь — одне з найхарактерніших і найяскравіших міст Італії, яке не приховує своєї справжньої атмосфери. Розташоване біля підніжжя вулкана Везувій, це місто поєднує багату історію, яскраву культуру та одну з найвідоміших кухонь світу.

Саме тут народилася легендарна неаполітанська піца, а вузькі вулички історичного центру створюють особливу атмосферу, яка приваблює мандрівників з усього світу.

Березень вважається одним із найкращих періодів для відвідування Неаполя. У цей час погода досить комфортна для прогулянок: середня температура вдень становить близько 16 °C, а вночі опускається приблизно до 8 °C. Туристичний потік ще не досяг піку, тому багато популярних місць можна відвідати без довгих черг і натовпів.

Ще однією перевагою подорожі до Неаполя навесні є можливість легко відвідати сусідні історичні локації. Наприклад, всього приблизно 45 хвилин поїздом від міста знаходяться знамениті руїни Помпеїв, які входять до списку найвідоміших археологічних пам’яток світу.

Завдяки меншій кількості туристів у міжсезоння мандрівники можуть спокійніше досліджувати стародавні вулиці, музеї та історичні пам’ятки регіону.

Лісабон, Португалія — ідеальне місто для короткої подорожі з дітьми

Лісабон — одне з найяскравіших і найатмосферніших міст Португалії, яке особливо приємно відвідувати навесні. У березні середня температура тут тримається близько 18 °C, що дозволяє комфортно гуляти містом і знайомитися з його пам’ятками.

Туристичний сезон ще не досяг піку, тому мандрівники можуть спокійно досліджувати вузькі бруковані вулички, оглядові майданчики та історичні райони без великих натовпів.

Хоча місто відоме своїми крутими пагорбами, пересуватися Лісабоном досить зручно навіть із дітьми. У місті добре працює система метро, а старовинні жовті трамваї давно стали справжнім символом столиці.

Для багатьох маленьких мандрівників поїздка таким трамваєм або фунікулером, що піднімається вузькими вуличками, стає однією з найяскравіших частин подорожі.

Окрім прогулянок історичним центром, у Лісабоні є багато місць, які особливо сподобаються сім’ям. Одним із них є Oceanário de Lisboa — один із найбільших акваріумів Європи, де у величезних резервуарах із морською водою мешкають тисячі морських істот.

А після насиченого дня мандрівники можуть спробувати знаменитий португальський десерт паштел-де-ната — ніжні заварні тістечка з корицею, які вважаються однією з головних гастрономічних візитівок міста.

