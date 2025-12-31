З 2026 року Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців Сьогодні 20:17 — Світ

З 2026 року Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців

З 1 січня 2026 року у Франції запровадять обов’язковий іспит з громадянської освіти для іноземців, які подають першу заяву на отримання багаторічної посвідки на проживання, карти резидента або громадянства.

Про це повідомляє Vaucluse Gouvernement.

Нові вимоги до іноземців

Документ посилює вимоги до знання французької мови та рівня республіканської інтеграції для громадян третіх країн, які не входять до Європейського Союзу.

Однією з ключових новацій є запровадження громадянського іспиту, який потрібно буде скласти та підтвердити сертифікатом.

Окремим рішенням від 15 липня 2025 року уряд Франції поширив обов’язковий громадянський іспит і на кандидатів на громадянство.

Підготовка та громадянський іспит

Для підготовки до іспиту Міністерство внутрішніх справ Франції через Генеральну дирекцію з питань іноземців запустило спеціальний онлайн-ресурс, присвячений громадянській освіті.

Платформа містить понад 200 тематичних матеріалів, інформацію про принципи та цінності Республіки, права й обов’язки мешканців країни, а також практичні роз’яснення щодо умов складання іспиту.

Підготовка до громадянського іспиту передбачена республіканським договором про інтеграцію і проводиться за участі Французького управління з питань імміграції та інтеграції (OFII). Влада заявляє, що нова система має сприяти кращій інтеграції іноземців у французьке суспільство.

