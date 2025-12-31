З 2026 року Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців
З 1 січня 2026 року у Франції запровадять обов’язковий іспит з громадянської освіти для іноземців, які подають першу заяву на отримання багаторічної посвідки на проживання, карти резидента або громадянства.
Про це повідомляє Vaucluse Gouvernement.
Нові вимоги до іноземців
Документ посилює вимоги до знання французької мови та рівня республіканської інтеграції для громадян третіх країн, які не входять до Європейського Союзу.
Читайте також
Однією з ключових новацій є запровадження громадянського іспиту, який потрібно буде скласти та підтвердити сертифікатом.
Окремим рішенням від 15 липня 2025 року уряд Франції поширив обов’язковий громадянський іспит і на кандидатів на громадянство.
Підготовка та громадянський іспит
Для підготовки до іспиту Міністерство внутрішніх справ Франції через Генеральну дирекцію з питань іноземців запустило спеціальний онлайн-ресурс, присвячений громадянській освіті.
Читайте також
Платформа містить понад 200 тематичних матеріалів, інформацію про принципи та цінності Республіки, права й обов’язки мешканців країни, а також практичні роз’яснення щодо умов складання іспиту.
Підготовка до громадянського іспиту передбачена республіканським договором про інтеграцію і проводиться за участі Французького управління з питань імміграції та інтеграції (OFII). Влада заявляє, що нова система має сприяти кращій інтеграції іноземців у французьке суспільство.
Поділитися новиною
Також за темою
З 2026 року Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців
ТОП-10 бюджетних міст для сіті-брейку в Європі
Рейтинг міст світу з найвищими зарплатами (інфографіка)
Українським біженцям продовжили безкоштовні медичні послуги у Грузії
ТОП-7 місць у світі, які будуть «найгарячішими» для туристів у 2026 році (фото)
В Грузії водіїв штрафуватимуть за надмірний шум