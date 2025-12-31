0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З 2026 року Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців

Світ
39
З 2026 року Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців
З 2026 року Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців
З 1 січня 2026 року у Франції запровадять обов’язковий іспит з громадянської освіти для іноземців, які подають першу заяву на отримання багаторічної посвідки на проживання, карти резидента або громадянства.
Про це повідомляє Vaucluse Gouvernement.

Нові вимоги до іноземців

Документ посилює вимоги до знання французької мови та рівня республіканської інтеграції для громадян третіх країн, які не входять до Європейського Союзу.
Читайте також
Однією з ключових новацій є запровадження громадянського іспиту, який потрібно буде скласти та підтвердити сертифікатом.
Окремим рішенням від 15 липня 2025 року уряд Франції поширив обов’язковий громадянський іспит і на кандидатів на громадянство.

Підготовка та громадянський іспит

Для підготовки до іспиту Міністерство внутрішніх справ Франції через Генеральну дирекцію з питань іноземців запустило спеціальний онлайн-ресурс, присвячений громадянській освіті.
Читайте також
Платформа містить понад 200 тематичних матеріалів, інформацію про принципи та цінності Республіки, права й обов’язки мешканців країни, а також практичні роз’яснення щодо умов складання іспиту.
Підготовка до громадянського іспиту передбачена республіканським договором про інтеграцію і проводиться за участі Французького управління з питань імміграції та інтеграції (OFII). Влада заявляє, що нова система має сприяти кращій інтеграції іноземців у французьке суспільство.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems