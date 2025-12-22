Іноземці можуть втратити роботу: з 1 січня 2026 року в Польщі змінюють умови працевлаштування Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Іноземці можуть втратити роботу: з 1 січня 2026 року в Польщі змінюють умови працевлаштування

З 1 січня 2026 року в Польщі мають набути чинності зміни до Закону про Національну інспекцію праці. Вони нададуть інспекторам PIP (Державної інспекції праці в Польщі) право перетворювати цивільно правові договори на трудові, якщо характер виконання обов’язків відповідатиме роботі на ставку. Експерти попереджають, що наслідки реформи можуть найбільше вдарити не по бізнесу, а по іноземних працівниках.

Про це пише InPoland.net.pl.

Що зміниться для ринку праці

Законопроєкт, підготовлений Міністерством сім’ї, праці та соціальної політики, передбачає можливість перекваліфікації договорів доручення та контрактів B2B в умову о праце. Такий крок підтримують профспілки, тоді як підприємці виступають проти.

Центр урядового законодавства у своїх зауваженнях зазначив, що запропоновані норми можуть порушувати конституційні принципи свободи підприємницької діяльності, вибору професії та місця роботи.

За словами менеджера з правових та адміністративних питань Smart Solutions HR Артура Корнатовського, реформа насамперед торкнеться сфер, де роками домінували цивільно правові договори та B2B. Серед них ІТ, логістика, будівництво, роздрібна торгівля та сектор безпеки.

Експерти зазначають, що збільшення кількості трудових договорів означатиме зростання витрат на оплату праці. Це може призвести до підвищення цін на послуги і товари та додаткового інфляційного тиску.

Також компанії можуть скорочувати персонал або активніше переходити до автоматизації.

Плюси і мінуси для працівників

Робота за трудовим договором забезпечує повний захист трудового законодавства, соціальні гарантії, оплачувану відпустку, лікарняні та батьківські виплати. Водночас для багатьох працівників перехід на умову о праце означатиме меншу зарплату на руки.

У Smart Solutions HR наголошують, що найбільш вразливою групою є іноземці, які працюють у Польщі. Вони часто працевлаштовані за цивільно правовими договорами через гнучкість цих форм. Водночас їхнє право на роботу та проживання суворо пов’язане з умовами, зазначеними в дозволі на роботу, декларації або посвідці на проживання, включаючи тип договору з роботодавцем або клієнтом. Зокрема за умовою злеценя іноземці можуть працювати більше годин, а отже і отримувати більшу зарплату.

Читайте також Де в Польщі найвищі зарплати — ретинг міст

Фахівці пояснили, перехід з умови злеценя на умову о праце для іноземців може бути питанням, чи залишатися в Польщі, чи ні. Якщо інспектор PIP визначить, що договір доручення іноземця слід вважати трудовим договором, і видасть рішення про його перетворення, виникає невідповідність: в документі, що легалізує роботу. Наприклад, якщо іноземець за документами працює на підставі договору доручення, але насправді працює на підставі трудового договору, це означає, що подальша робота є незаконною до моменту отримання нового дозволу. Якщо роботодавець вчасно не виконає формальності, іноземець втрачає можливість легально працювати.

На час отримання нового документа працівник повинен призупинити свої обов’язки, що для нього означає відсутність доходу та тривогу за майбутнє, тоді як для підприємства це означає простої, нестачу персоналу та реальні фінансові втрати.

Читайте також Скільки українців хочуть залишитися в Польщі

Корнатовський наголошує, що у крайніх випадках іноземці можуть виїхати з Польщі та шукати роботу в іншій країні. Хоча метою реформи є покращення умов праці для працівників, певні категорії потребують додаткових захисних заходів, щоб уникнути погіршення їхнього становища.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кароль Навроцький підписав закон, яким внесено зміни до Закону про іноземців та низки інших актів. Документ передбачає цифровізацію процедур легалізації перебування іноземців у Польщі та запровадження нової карти побиту для громадян України з номером PESEL UKR строком на 3 роки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.