Податкова закликала бізнес вчасно подавати документи банкам для уникнення перевірок

ДПС звернулася до експортерів та імпортерів через валютний нагляд

Державна податкова служба закликала підприємців, які здійснюють експортно-імпортні операції, своєчасно подавати документи до обслуговуючих банків. Це дасть змогу банкам оперативно завершувати валютний нагляд і зменшить кількість повідомлень про можливі порушення, які автоматично передаються контролюючим органам.

Про це повідомила пресслужба ДПС.

У ДПС зазначили, що суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають вчасно та в повному обсязі подавати документи до банків під час здійснення експортно-імпортних операцій. Своєчасне надання підтвердних документів та належне оформлення зовнішньоекономічних операцій дозволяють банкам оперативно завершувати валютний нагляд за операціями резидентів.

Крім того, це сприяє формуванню коректних статистичних даних для Національного банку України.

Помилки в реквізитах можуть призвести до додаткових перевірок

У податковій окремо наголосили на важливості правильного зазначення банківських реквізитів у митних деклараціях.

Некоректні або застарілі реквізити можуть:

ускладнювати проведення валютного нагляду;

спричиняти невідповідності між даними банків і митниці;

ставати підставою для повідомлень про можливі порушення та подальших запитів від контролюючих органів.

У багатьох випадках саме через несвоєчасне або неповне подання документів банки нерідко формують повідомлення про можливе порушення граничних строків розрахунків.

При цьому значна частина таких повідомлень у подальшому не підтверджується — необхідні документи у платників є, але їх подають із запізненням або лише після додаткових запитів від контролюючих органів.

Що рекомендують підприємцям

У податковій службі наголошують, що своєчасна взаємодія бізнесу з банками та правильне оформлення документів допоможуть:

зменшити кількість безпідставних повідомлень про порушення валютного законодавства;

скоротити кількість запитів від контролюючих органів;

оптимізувати навантаження на банки та держоргани;

підвищити ефективність виявлення ризикових операцій у сфері ЗЕД;

забезпечити якісні статистичні дані у сфері валютного нагляду.

У зв’язку з цим ДПС рекомендує суб’єктам господарювання:

контролювати стан розрахунків за зовнішньоекономічними договорами;

своєчасно оновлювати банківські реквізити в митних деклараціях;

підтримувати постійну комунікацію з банками та завчасно подавати підтвердні документи.

