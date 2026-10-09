Київ переходить у режим «виживання»: Кличко закликає киян виїхати з міста на зиму

російські обстріли Києва посилюються, а удари по мостах, енергетичній та іншій критичній інфраструктурі ускладнюють підготовку столиці до зими.

Мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв’ю AFP, що головним завданням міста стало виживання, передає France24.

Останніми тижнями росія змінила тактику й почала частіше атакувати Київ ракетами та безпілотниками вдень. Під ударами опиняються ключові мости та центр міста.

російські війська також поновили атаки на енергетичну інфраструктуру. Через це виникають перебої з електропостачанням, а мешканці столиці готуються до повторення минулорічного сценарію, коли опалення та світло зникали на кілька днів, а температура повітря опускалася до -20 °C.

«Щодня надходять нові повідомлення про зруйновані будівлі, поранених і людей, які трагічно загинули, оскільки обстріли нашого міста посилюються. Сьогодні питання стоїть про виживання», — заявив Кличко.

Мешканцям Києва радять розглянути тимчасовий переїзд

За даними Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, які отримало AFP, від початку повномасштабного вторгнення російські атаки забрали життя щонайменше 534 людей. Із них 189 загинули від початку 2026 року. Цей показник уже перевищив кількість загиблих за весь 2025 рік.

Кличко заявив, що мешканцям, які мають друзів або родичів за межами Києва, варто розглянути можливість тимчасового переїзду. Торік подібна рекомендація міського голови викликала негативну реакцію.

Водночас він наголосив, що ніколи не закликатиме до повної евакуації столиці.

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росія неодноразово атакувала мости через Дніпро, через що рух у місті доводилося зупиняти.

«Сполучення між лівим і правим берегами — один із ключових чинників функціонування міста», — зазначив Кличко.

За його словами, міська влада розробляє альтернативні понтонні переправи, щоб зменшити затори. Удень, з урахуванням людей, які приїжджають до столиці на роботу, населення Києва становить близько 3,5 млн осіб.

Останні атаки спричинили почергові відключення електроенергії. На початку цього тижня в окремих районах міста також на кілька годин зникала вода. Рух київського метро тимчасово призупиняли через перебої з електропостачанням.

Кличко також попередив, що пошкодження водної інфраструктури Києва може спричинити кризу значного масштабу.

Київ готується до зими в умовах обмежених ресурсів

У межах підготовки до холодів місто облаштовує резервні системи опалення та накопичує запаси пального, продуктів харчування й питної води.

«Незалежно від того, наскільки добре ми підготуємося, якщо протиповітряна оборона не працюватиме належним чином, ситуація може розвиватися за найгіршим сценарієм», — сказав Кличко.

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Частину відповідальності за недоліки в підготовці він поклав на уряд президента Володимира Зеленського, з яким у нього тривалий час існують розбіжності. Зі свого боку центральна влада неодноразово звинувачувала Київ у відставанні від графіка підготовки до зими. Кличко відкинув ці звинувачення.