У Києві готують альтернативні переправи через Дніпро

З наступного тижня у Києві планують розпочати будівництво кількох резервних переправ через Дніпро. Також у перспективі розглядають можливість спорудження тунелю під річкою.

Про це розповів міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник виданню «Суспільне».

Якими будуть резервні переправи

За словами міністра, головним пріоритетом відомства є посилення наявної інфраструктури мостів та їхній захист від атак, щоб підвищити стійкість конструкцій.

Калашник додав, що нині розглядають швидкий варіант сполучення лівого та правого берегів Києва у разі пошкодження мостів — будівництво насипних дамб із понтонними переправами, щоб зберегти рух через Дніпро.

Невідкладні рішення — це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються… Ця робота вже розпочата. Була проведена відповідна координаційна нарада у президента. Ми отримали всі завдання з урахуванням критичності. Місто цим самостійно не займалося, тому зараз прийнято рішення цим зайнятись міністерству, Агентству відновлення, військовим разом зі столичною владою — розповів Калашник.

За словами Калашника, на спорудження таких об’єктів може знадобитися до трьох місяців. Водночас вони мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Місця для будівництва резервних об’єктів уже визначили. Такі роботи планують проводити не лише у Києві, а й в інших регіонах України та не лише на Дніпрі.

Тунель під Дніпром

Окрім понтонних переправ, розглядають можливість будівництва швидкоспоруджуваних бетонних конструкцій та, у довгостроковій перспективі, спорудження тунелю під Дніпром.

Водночас такі масштабні проєкти потребуватимуть десятків мільярдів гривень, а для найбільших інфраструктурних об’єктів сума може сягати сотень мільярдів.

За словами міністра, реалізувати їх можна буде за умови залучення інвестицій, донорської допомоги та міжнародних партнерів.

Водночас головним пріоритетом залишається збереження мостів і недопущення їх руйнування. Для цього «залучено максимальну кількість техніки», додав міністр.

Зрозуміло, що є запас міцності в кожного (мосту — ред.). І наша перша задача — забезпечити захист з неба, чим ми займаємося відповідно з військовими. Тобто перша черга — не допустити враження. Друга частина — забезпечити захист. Третя — швидке відновлення. І четверте — прийняти рішення щодо альтернативних резервних переправ, тобто будівництво нових об’єктів мостової альтернативної інфраструктури — додав Калашник.

Нагадаємо, на тлі російських атак у Києві змінили правила руху транспорту мостами через Дніпро під час повітряної тривоги.

Рух Подільським мостовим переходом у напрямку з лівого на правий берег тимчасово перекриватимуть — до 15 хв після початку повітряної тривоги.