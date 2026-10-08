Литва оновила правила для біженців з України
- тих, кому станом на 4 серпня 2026 року вже надали тимчасовий захист у будь-якій державі-члені ЄС і хто безперервно зберігав цей статус;
- тих, хто подав заяву на тимчасовий захист у Литві до 4 серпня, але рішення про його надання на цю дату ще не було ухвалене.
- штампом у закордонному паспорті про легальний перетин кордону України;
- офіційним документом, який підтверджує звільнення особи від військової служби або її проходження.
- в Естонії у 2023 році працювали близько 36 тисяч громадян України, з них 24 тисячі прибули як біженці. Це близько 5% усієї робочої сили країни;
- у Латвії у першому кварталі 2026 року працювали 10,5 тисячі українських біженців — близько 1,2% усіх зайнятих;
- у Литві у 2025 році серед 1,456 млн працюючих 38 тисяч становили українці — приблизно 2,6% усіх зайнятих.
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