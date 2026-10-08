0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Литва оновила правила для біженців з України

Особисті фінанси
51
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Уряд Литви схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо продовження тимчасового захисту для громадян України. Відповідні посвідки на тимчасове проживання видаватимуть або оновлюватимуть до 4 березня 2028 року.
Водночас для частини українців змінять правила отримання такого статусу. Особи, які підлягають військовій службі в Україні, повинні будуть надати підтвердження її проходження або документ про звільнення від військового обов’язку.
Від підтвердження виконання військового обов’язку звільнять дві категорії українців:
  • тих, кому станом на 4 серпня 2026 року вже надали тимчасовий захист у будь-якій державі-члені ЄС і хто безперервно зберігав цей статус;
  • тих, хто подав заяву на тимчасовий захист у Литві до 4 серпня, але рішення про його надання на цю дату ще не було ухвалене.
Підтвердити проходження військової служби або виконання відповідного обов’язку можна буде:
  • штампом у закордонному паспорті про легальний перетин кордону України;
  • офіційним документом, який підтверджує звільнення особи від військової служби або її проходження.
За даними уряду Литви, Департамент міграції щодня реєструє 30−40 нових заяв від українців на отримання тимчасового дозволу на проживання.
Станом на 6 вересня чинні дозволи на проживання мали 52 052 особи. Їх видали до 4 березня 2027 року.
Українські біженці стали частиною ринку праці країн Балтії. У матеріалі зазначається, що після завершення війни та можливого повернення українців роботодавці можуть зіткнутися зі змінами на ринку праці.
За наведеними даними:
  • в Естонії у 2023 році працювали близько 36 тисяч громадян України, з них 24 тисячі прибули як біженці. Це близько 5% усієї робочої сили країни;
  • у Латвії у першому кварталі 2026 року працювали 10,5 тисячі українських біженців — близько 1,2% усіх зайнятих;
  • у Литві у 2025 році серед 1,456 млн працюючих 38 тисяч становили українці — приблизно 2,6% усіх зайнятих.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Резерв+
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems