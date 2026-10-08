Литва оновила правила для біженців з України

Уряд Литви схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо продовження тимчасового захисту для громадян України. Відповідні посвідки на тимчасове проживання видаватимуть або оновлюватимуть до 4 березня 2028 року.

Водночас для частини українців змінять правила отримання такого статусу. Особи, які підлягають військовій службі в Україні, повинні будуть надати підтвердження її проходження або документ про звільнення від військового обов’язку.

Від підтвердження виконання військового обов’язку звільнять дві категорії українців:

тих, кому станом на 4 серпня 2026 року вже надали тимчасовий захист у будь-якій державі-члені ЄС і хто безперервно зберігав цей статус;

тих, хто подав заяву на тимчасовий захист у Литві до 4 серпня, але рішення про його надання на цю дату ще не було ухвалене.

Підтвердити проходження військової служби або виконання відповідного обов’язку можна буде:

штампом у закордонному паспорті про легальний перетин кордону України;

офіційним документом, який підтверджує звільнення особи від військової служби або її проходження.

За даними уряду Литви, Департамент міграції щодня реєструє 30−40 нових заяв від українців на отримання тимчасового дозволу на проживання.

Станом на 6 вересня чинні дозволи на проживання мали 52 052 особи. Їх видали до 4 березня 2027 року.

Українські біженці стали частиною ринку праці країн Балтії. У матеріалі зазначається, що після завершення війни та можливого повернення українців роботодавці можуть зіткнутися зі змінами на ринку праці.

За наведеними даними: