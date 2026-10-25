Світові ціни на продукти зростатимуть до 2027 року

Ціни на продукти у світі зростатимуть до 2027 року, Фото: magnific

Світові ціни на продукти зростатимуть ще швидше і залишаться високими аж до 2027 року. Головні причини — проблеми з доставкою морем, війни та посуха, які зменшують урожай зерна і тиснуть на гаманці покупців.

Про це інформує Reuters.

Продовольча криза посилюється

В Індонезії вартість рису вже підскочила до рекордно високих позначок через прогнози затримки сезонних дощів. У Єгипті хліб зріс у ціні на чверть, а в Індії вартість цукру досягла історичного максимуму через найслабший мусон за понад десятиліття.

За словами головного економіста Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Максімо Тореро, усі ці чинники створили значний тиск на світову систему, а найбільший вплив подорожчання відчуватиметься наприкінці поточного року та протягом усього наступного.

Найбільше від різкого зростання цін страждають споживачі в країнах із низьким і середнім рівнем доходу на Близькому Сході, в Північній Африці та Азії, де харчові продукти становлять значну частку витрат домогосподарств.

За даними Світового банку, у вересневому кварталі зростання цін на їжу перевищило загальну інфляцію у 22% зі 150 проаналізованих країн, що суттєво більше за показник попереднього кварталу.

Індекс цін на продовольство ФАО у вересні склав у середньому 136 пунктів, досягши найвищого значення з листопада 2022 року.

Фактори тиску на постачання

Атаки на зернову інфраструктуру Чорного моря порушили постачання пшениці, змусивши Єгипет та Індонезію шукати альтернативні джерела, тоді як нестабільність у Червоному морі перенаправляє судна на довші та дорожчі маршрути навколо Африки.

Водночас військово-політичні загострення призвели до зростання цін на пальне та порушили експорт добрив через Ормузьку протоку, збільшуючи сільськогосподарські витрати.

Ціни на пшеницю зросли більш ніж на 30%, а вартість рису в ключових азійських країнах-експортерах збільшилася на 10−13%.

Ціни на добрива залишаються підвищеними, додатково тиснучи на собівартість. Великі виробники харчової продукції, такі як Nestle India та Indofood, відзначають складні умови роботи та необхідність закладати вищі витрати на сировину й логістику у кінцеву вартість товарів.

Фрахтові тарифи на окремих ключових маршрутах зросли орієнтовно на 50% через стрибок цін на нафту та збільшення військових премій.