«єОселя»: інтерес до програми зростає, але задоволені нею лише 50% українців

Як українці ставляться до купівлі житла у розстрочку чи кредит, Фото: magnific

У третьому кварталі 2026 року частка українців, які планують придбати житло за державною іпотечною програмою «єОселя», зросла до 47%. Водночас умовами програми задоволені лише половина опитаних. Серед головних перешкод для купівлі нерухомості залишаються війна, високі ціни та нестабільні доходи.

Про це свідчать результати дослідження Factum Group для «OLX Нерухомість».

Інтерес до «єОселі» зростає

Частка українців, які ще не користувалися програмою «єОселя», але планують це зробити, збільшилася з 36% у 2024 році до 47% у третьому кварталі 2026-го.

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Водночас оцінки умов програми погіршилися. Наприкінці 2024 року ними були задоволені 70% користувачів, у третьому кварталі 2025 року — 52%, а за підсумками третього кварталу 2026-го — 50%.

Це свідчить про те, що інтерес до програми та намір скористатися нею зростають, однак її умови не всі оцінюють однаково позитивно.

Серед переваг кредиту або розстрочки респонденти назвали:

можливість швидше отримати власне житло — 54%;

доступ до пільгових державних програм — 44%;

фіксовані щомісячні платежі у гривні — 43%;

можливість поступово оплачувати житло — 37%;

вигідні умови — 29%.

За результатами дослідження, 90% опитаних вважають прийнятною ставку не вище 5% річних. Із них 45% орієнтуються на ставку до 2%, а ще 45% — у межах 3−5%.

Що стримує українців від купівлі житла в кредит

48% опитаних зазначили, що головним бар’єром перед купівлею житла в кредит є небажання брати на себе боргові зобов’язання.

Також респонденти називали такі перешкоди:

необхідність сплачувати відсотки за кредитом — 45%;

економічна нестабільність і воєнні ризики — 33%;

невигідні умови кредитування — 28%;

недовіра до банків і кредитних установ — 22%;

відсутність стабільного доходу — 21%;

негативний досвід із кредитами або розстрочкою — 8%.

За даними аналітиків, найбільше респондентів зацікавили б у купівлі житла в кредит або розстрочку стабільна робота чи зростання доходів — про це заявили 29% опитаних.

Для 17% вирішальним чинником стала б нижча ставка, для 15% — надійна державна або соціальна програма з гарантіями.

Ще 12% респондентів очікують на поліпшення економічної ситуації, 9% — на стабільнішу безпекову ситуацію. Зміни в особистому житті могли б вплинути на рішення 7% опитаних, а зниження цін на нерухомість — лише 5%.

Війна залишається головною перешкодою для купівлі нерухомості

Загалом від придбання житла українців найбільше стримують безпекові та фінансові чинники. Війна й пов’язані з нею ризики турбують 56% респондентів, високі ціни на нерухомість — 53%, економічна невизначеність — 42%.

Ще 35% опитаних вказали на недостатній дохід і відсутність заощаджень, а 32% — на високі кредитні ставки. Водночас 18% респондентів зазначили, що віддають перевагу оренді житла.

Відчутний вплив на плани щодо придбання нерухомості мають і російські атаки. За результатами дослідження, 78% опитаних повідомили, що частота обстрілів впливає на їхні рішення: для 51% цей вплив є суттєвим, а для 27% — частковим. Лише 15% заявили, що атаки не позначаються на їхніх планах.