5,6% ВВП: Україна щороку втрачає $11,2 млрд через заміновані території — Finance.ua
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5,6% ВВП: Україна щороку втрачає $11,2 млрд через заміновані території

Казна та Політика
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5,6% ВВП: Україна щороку втрачає $11,2 млрд через заміновані території
5,6% ВВП: Україна щороку втрачає $11,2 млрд через заміновані території
Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять 11,2 мільярда доларів щорічно. Це еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році. Найбільші втрати — через скорочення експорту агропродукції та зменшення надходжень місцевих податків.
Про це йдеться в дослідженні Tony Blair Institute проведеному спільно із Міністерством економіки України.
За оцінками Tony Blair Institute понад 20% регіонального ВВП через заміновані території втратили Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Харківська області. Загалом місцева влада недоотримує понад 1,1 мільярда доларів місцевих податків.
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Міністерка економіки Юлія Свириденко відзначила, що для пришвидшення процесу розмінування земель уряд запустив програму компенсацій для фермерів, що планують розміновувати сільськогосподарські ділянки, на яких працюють.
«Зараз в системі Prozorro оголошено 10 аукціонів на закупівлю послуг із розмінування земель сільськогосподарського призначення. Загальна площа земель, які планується розмінувати — понад 3 700 га. Ми очікуємо, що у найближчі два тижні аукціони успішно будуть завершені і підписані перші договори з операторами протимінної діяльності», — сказала Свириденко.
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Toni Blair Institute у своєму звіті відзначив, що за оцінкою Світового Банку для розмінування всієї території України знадобиться майже 35 мільярдів доларів. І ці гроші Україна змогла б компенсувати менше, ніж за три з половиною роки після повного очищення земель, наголошується у звіті.
За матеріалами:
Finance.ua
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