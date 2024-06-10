В Україні з’явиться реєстр замінованих земель — Finance.ua

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В Україні з’явиться реєстр замінованих земель

Аграрний ринок
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В Україні з’явиться реєстр замінованих земель
В Україні з’явиться реєстр замінованих земель
В Україні запровадять реєстр земель, які потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Наразі на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій вже є карта територій, на яких виявлено або ймовірно знайдено вибухонебезпечні предмети. Проте це не реєстр.
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Натомість, як пояснив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, запуск реєстру дозволить автоматизувати та прискорити «цілу низку процесів». Так, фермери зможуть отримати витяги про статус своїх земель: забруднені вони, чи очищені. Місцева влада — контролювати стан сільськогосподарських земель для ухвалення рішень про податкові пільги.
Крім того, за його словами, інформація, яка міститиметься в реєстрі, буде важливою для інвесторів та для реалізації проєктів з відновлення України.
Вказується, що реєстр наповнюватиметься інформацією з різних джерел.
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«Центр гуманітарного розмінування вноситиме дані в нього про результати нетехнічного обстеження земель чи про операторів протимінної діяльності. Держоргани, підрозділи яких розміновують території - інформацію про обстеження та очищення земель. А місцева влада — відомості про обстеження ділянок, через забруднення яких власникам надали місцеві податкові пільги», — йдеться у повідомлені відомства.
До реєстру також можна буде вносити інформацію про результати обстеження за допомоги супутникових знімків. Обстежена територія, на якій не виявлено чи знешкоджено вибухонебезпечні предмети, виключатиметься з бази.
Реєстр почне роботу після введення його в експлуатацію ДСНС.
За матеріалами:
Слово і Діло
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