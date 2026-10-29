Аграрії намолотили зернових на олійних 7% та 11,7% більше, ніж торік

Аграрії станом на 27 жовтня намолотили 41,70 млн тонн зернових та зернобобових з 8,32 млн га, що становить 72% площ, засіяних цими культурами.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Торік на 31 жовтня було намолочено 40,20 млн тонн зернових з 8,77 млн га, що становило 76% площ, засіяних цими культурами, а тижнем раніше — 37,56 млн тонн з 8,40 млн га.

З урахуванням середнього показника, зазначає відомстов, цьогорічний врожай зернових наразі більший приблизно на 7,3% за рахунок кращої врожайності — у середньому 50,2 ц/га проти 45,8 ц/га.

Згідно із даними Мінагрополітики, за тиждень валовий збір кукурудзи зріс з 5,4 млн тонн до 7,9 млн тонн: аграрії обмолотили 1,33 млн га, або 29% прогнозованих площ. Середня врожайність становить 59,5 ц/га проти 61,5 ц/га торік.

Щодо олійних, то їх на 27 жовтня зібрано 16,91 млн тонн, що приблизно на 11,7% більше, аніж на таку саму дату торік. У тому числі соняшника цього року зібрано 9,83 млн тонн з площі 4,44 млн га, що становить 85% прогнозованих площ. Середня врожайність — 22,1 ц/га порівняно із 18,8 ц/га торік.

Соя обмолочена з 1,47 млн га, або 91% прогнозованих площ. Намолочено 3,18 млн тонн за врожайності 21,7 ц/га проти 23,4 ц/га торік.

В той же час збір цукрових буряків цього року поки відстає від минулорічного: накопано 3,92 млн тонн коренеплодів із площі 79,5 тис. га, що становить 47% прогнозованої площі. Середня врожайність — 493,6 ц/га порівняно із 522,6 ц/га торік, коли станом на 31 жовтня було зібрано вже 6,79 млн тонн зі 130 тис. га.

Як йдеться у релізі, завершується збирання круп’яних культур: гречку обмолочено на 95% прогнозованих площ, врожай 60,1 тис. тонн; просо зібрано з 94% площ, валовий збір — 89 тис. тонн. Минулого року проса, навпаки, було зібрано 61,5 тис. тонн, а гречки — 82,5 тис. тонн.

Мінагрополітики додало, що завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.

Врожай пшениці становив 26,24 млн тонн із площі 5,12 млн га, середня врожайність — 51,2 ц/га проти 45,1 ц/га торік.

Ячменю зібрано 6,60 млн тонн із площі 1,48 млн га, середня врожайність — 44,5 ц/га порівняно із 39,7 ц/га минулого року.

Врожай гороху досяг 0,83 млн тонн із площі 0,30 млн га, середня врожайність — 27,6 ц/га проти 24,4 ц/га торік

Ріпаку (озимого та ярого) зібрано 3,90 млн тонн із площі 1,33 млн га, середня врожайність — 29,3 ц/га порівняно із 26,0 ц/га торік.